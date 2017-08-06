فيديو .. النني يشارك في فوز أرسنال بالدرع الخيرية على حساب تشيلسي

على المصرى حافظ أرسنال علي كأس الدرع الخيرية للموسم الثالث علي التوالي بين خزائنه، بعدما تغلب علي تشيلسي، 4_1 بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي احتضنه ملعب "ويمبلي" الشهير بالعاصمة البريطانية لندن، بحضور جماهيري قدر ب 83,325 ألف متفرج، قبل أيام قل

على المصرى

حافظ أرسنال علي كأس الدرع الخيرية للموسم الثالث علي التوالي بين خزائنه، بعدما تغلب علي تشيلسي، 4_1 بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي احتضنه ملعب “ويمبلي” الشهير بالعاصمة البريطانية لندن، بحضور جماهيري قدر ب 83,325 ألف متفرج، قبل أيام قليلة من انطلاقة الدوري الإنجليزي الممتاز. والذي سيبدأ يوم الجمعة المقبل.

وقبل بداية المباراة، وقف الفريقين دقيقة حداد علي ضحايا حريق برج “جرينفيل” فى غرب لندن، والذي راح ضحيته 79 شخصا على الأقل، وأكد الاتحاد الإنجليزي، إن إيرادات المباراة ستذهب لضحايا البرج “24 طابق”، ويأمل الاتحاد في جمع نحو 1.25 مليون جنيه إسترليني، لمنحهم لأسر الضحايا.

وشارك الدولي المصري محمد النني، أساسيا فى تشكيلة الفرنسى آرسين فينجر المدير الفني لآرسنال، منذ بداية اللقاء وحتى نهايته، وكانت أخطر فرص الشوط الأول، فى الدقيقة 23، حينما مرر ويلبيك الكرة للوافد الجديد لاكازيت، الذي سدد الكرة، لكنها اصطدمت بالقائم الأيسر لكورتوا حارس تشيلسي.

وشهدت الدقيقة 32، أول تبديلات اللقاء، بخروج ميرتساكر للإصابة، ودخول كولاسيناك، وأشهر حكم اللقاء الشاب روبرت مادلي، البطاقة الصفراء فى وجه ويليان فى الدقيقة 37 بداعي التحايل للحصول على ركلة جزاء.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى بدون أهداف، فى مباراة سريعة بين الفريقين، ولكن هناك سيطرة نسبية لآرسنال علي مجريات النصف الأول من اللقاء، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وعلى عكس سير اللقاء، فى الشوط الأول، وتحديدا فى الدقيقة 47 من النصف الثاني من المباراة، افتتح موسيس أهداف اللقاء، وفي الدقيقة 80، حصل بيدرو رودريجيز لاعب تشيلسي، علي كارت أحمر مباشر، وبعدها بدقيقتين فقط، تعادل كولاسيناتش لأرسنال.

وانتهى الوقت الأصلي بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق، واحتكما لضربات الترجيح، التي شهدت للمرة الأولى تطبيق النظام الجديد لها، فبدلاً من تناوب لاعبي الفريقين المتنافسين على التسديد بعد كل ضربة، يقضي النظام الجديد بأن يسجل الفريق “أ” الضربة الأولى، ثم يسدد الفريق “ب” ضربتين، ويعود الفريق “أ” للتسديد مجددًا مرتين، حتى يكمل كل فريق 5 ضربات.

وابتسمت ركلات الترجيح لأرسنال، بعدما أضاع لاعبو تشيلسي ضربتين، لتنتهي المباراة بفوز المدفعجية 4_1، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ولم يفلح البلوز في كسر هيمنة أبطال الكأس علي آخر ثلاثة نسخ من البطولة، وواصل نحسه بعدم فوزه في آخر ثلاثة نهائيات من البطولة أيضا، بعدما خسر في 2010 ضد مانشستر يونايتد، و2012 ضد مانشستر سيتي، و2015 ضد آرسنال، قبل أن يسقط أمامه اليوم مجددا.

وأقتنص أرسنال لقب الدرع الخيرية للمرة 15، أعوام 1930و 1931 و1933 و1934 و1938 و1948 و1953 و1991 و1998 و1999 و2002 و2004 و2014 و2015، ليعادل رقم ليفربول ب15 لقب لكل فريق، فيما فاز تشيلسي بالبطولة في 4 مناسبات، أعوام 1955 و 2000 و2005 و2009.

ويعد مانشستر يونايتد صاحب الرقم القياسي في عدد مرات المشاركة في مباراة الدرع الخيري، برصيد 30 مشاركة، يليه آرسنال 22 مرة، وليفربول 21 مشاركة، وتشيلسي 12 مرة، وحقق الشياطين الحمر، لقب الدرع الخيرية 21 مرة “رقم قياسي”، مقابل 15 لقب لكل من ليفربول وآرسنال.

وتنوع بطل الدرع الخيرية، في أخر 5 سنوات، حيث فاز مانشستر سيتى باللقب موسم 2012، ومانشستر يونايتد موسمى 2013 و2016، وآرسنال موسمى 2014 و2015، قبل أن يحقق الفوز بالنسخة الحالية، علي حساب تشيلسي.

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