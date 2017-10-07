فيديو.. المغرب تضع قدما فى المونديال وتحتاج نقطة من الجولة الأخيرة

يدين المنتخب المغربى، بالفضل فى تحقيق نقاط اللقاء الثلاث، لمهاجمه خالد بوطيب، الذى ترجم محاولاته العديدة بثلاثية “هاتريك”، جاء الأول فى الدقيقة 37، بضربة رأسية بعد تمريرة عرضية من نور الدين أمرابط، قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثانى فى الدقيقة 56، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة أرضية من مبارك بوصوفة، وسجل بوطيب الهدف الثالث “هاتريك” فى الدقيقة 71، بخطأ ساذج من مدافعى الجابون.

واستغل المنتخب المغربي تعادل منافسه المباشر منتخب ساحل العاجل، أمام مالي أمس الجمعة، بدون أهداف، ليتصدر منتخب أسود الأطلس، المجموعة برصيد 9 نقاط، تاركا ساحل العاج في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وعزز المنتخب المغربى حظوظ التأهل في الجولة الختامية للتصفيات.

ويحتاج منتخب المغرب لنقطة وحيدة، من لقاءه أمام ساحل العاج على ملعبها وبين جماهيرها، يوم 6 نوفمبر المقبل، من أجل التأهل رسميا للمونديال، أما منتخب الأفيال فلا بديل أمامه سوى الفوز على أسود الأطلس فى الجولة الأخيرة، من أجل التأهل للمونديال، فيما سيكون لقاء الجابون مع مالى، تحصيل حاصل، بعدما ودع المنتخبان المنافسة.