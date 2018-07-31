فيديو| المطربة هدى تطرح «جر ناعم» على مزيكا والمولد

أحمد حمديطرحت المطربة الشعبية هدى أغنيتها الجديدة "جر ناعم" على طريقة الفيديو كليب، وإذاعتها على القنوات الفضائية منها قناة مزيكا والمولد.كليب "جر ناعم" من كلمات أمل الطائر، وألحان هاني فاروق، وإدارة أعمال محمد عنتر، وتوزيع زيزو فاروق، ومدير تصوير رامي عادل، ومونتاج أحمد مجدي، وإخراج هيثم عنتر،

أحمد حمدي

طرحت المطربة الشعبية هدى أغنيتها الجديدة “جر ناعم” على طريقة الفيديو كليب، وإذاعتها على القنوات الفضائية منها قناة مزيكا والمولد.

كليب “جر ناعم” من كلمات أمل الطائر، وألحان هاني فاروق، وإدارة أعمال محمد عنتر، وتوزيع زيزو فاروق، ومدير تصوير رامي عادل، ومونتاج أحمد مجدي، وإخراج هيثم عنتر، ومستشار إعلامي موسى صبري.

تظهر هدي في الأغنية بشكل ولوك مختلف تماما عن جميع الأغاني التي ظهرت بها في أغانيها الماضية، من حيث طريقة الصوت والموسيقى والأزياء المبهجة التي ظهرت بها في الكليب الذي تغازل فيه حبيبها بشكل مقسوم.

تحرص هدى دائما على الظهور بشكل مختلف في جميع أغانيها، وهذا ما يميزها في أدائها وأسلوبها الغنائي الذي انفردت به عن غيرها في السنوات الأخيرة.



