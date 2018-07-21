فيديو | الفنانة رجاء حسين: المسرح القومي لا يقارن

حوار – أحمد حمديسجل حافل بالأعمال التلفزيونية والسينمائية والمسرحية الراقية حقته الفنانة المبدعة رجاء حسين على مدى عمرها الفني الممتد، خاصة في المسرح القومي الذي تربت بين أرجائه ونمت موهبتها فيها حتى وصولها لسن التقاعد."المال" التقت الفنانة الكبيرة لتستطلع رأيها فيما يقدم حاليا على الساحة

حوار – أحمد حمدي

سجل حافل بالأعمال التلفزيونية والسينمائية والمسرحية الراقية حقته الفنانة المبدعة رجاء حسين على مدى عمرها الفني الممتد، خاصة في المسرح القومي الذي تربت بين أرجائه ونمت موهبتها فيها حتى وصولها لسن التقاعد.

“المال” التقت الفنانة الكبيرة لتستطلع رأيها فيما يقدم حاليا على الساحة الفنية.



وقالت الفنانة الكبيرة رجاء حسين انها لاتشاهد حاليا أيعروض مسرحية ، مؤكدة أنه المقارنة ستكون ظالمة بين المسرح القومي وأي مسرح آخر أيا كان في مصر .

رجاء حسين: لم أعد أشاهد الأعمال الدرامية لأني فقدت الثقة بها



