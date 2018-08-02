فيديو| الركود يخيم على مبيعات الملابس بوسط البلد

جولة: دعاء حسنيأعلن أغلب محال الملابس، تخفيضات علي بضائعها بنسب متفاونة بين 10 وحتي 50% وذلك قبل انطلاق موعد الأوكازيون في 6 أغسطس المقبل، أملاً في تنشيط حركة المبيعات التي شهدت ركوداً شديداً بسبب ارتفاع الأسعار مؤخراً بشكل أجبر أصحاب المحال علي التبكير بالإعلان عن خصومات كبيرة لم تجد أصداء لد



جولة: دعاء حسني

أعلن أغلب محال الملابس، تخفيضات علي بضائعها بنسب متفاونة بين 10 وحتي 50% وذلك قبل انطلاق موعد الأوكازيون في 6 أغسطس المقبل، أملاً في تنشيط حركة المبيعات التي شهدت ركوداً شديداً بسبب ارتفاع الأسعار مؤخراً بشكل أجبر أصحاب المحال علي التبكير بالإعلان عن خصومات كبيرة لم تجد أصداء لدي المستهلكين.

قال أحمد علي، صاحب محل توكيلات فيليه للملابس بوسط البلد، إن هناك حالة من الركود في البلد وفي مبيعات الملابس، قائلاً: “أعلنا عن خصومات ولكن لا يوجد إقبال من المستهلكين”.

وأضاف، رغم أن متوسطات الأسعار جيدة بفروعنا الثلاثة التابعة بمنطقة وسط البلد، تصل لـ 175 للقميصان جنيها و175 جنيها لقطعتين تي- شيرت، و150 للبنطلون الجينز، لكن الإقبال ضعيف للغاية منذ موسم رمضان الماضي، وإن كانت حركة المبيعات قبل رمضان كانت جيدة.

وتابع: “المحل أعلن عن خصومات قبل الموعد الرسمي لانطلاق الأوكازيون المحدد في 6 أغسطس المقبل، لكن حالياُ لا يوجد إقبال من المستهلكين علي شراء الملابس”.

ولفت إلى أن قرارات الأخيرة كزيادة أسعار الكهرباء رفعت من التكلفة علي أصحاب المحال، ولكن لم تنعكس علي أسعار الملابس في ظل ضعف القوة الشرائية وحركة المبيعات، وإلا سنكون أمام خيار غلق المحال وتسريح العاملين لدينا.

ورغم اليافطات التي تشير إلي تخفيضات بين 10-50% علي منتجات الملابس بالمحل قبل الموعد الرسمي لبدء الأوكازيون، يقول أحمد عز، مسئول البيع بمحال فينوس لملابس السيدات بمنطقة وسط البلد، إنه قد يضطر إلي إجراء خفض إضافي للزبون رغم المعلن لتنشيط المبيعات.

وأضاف، أن حركة البيع ضعيفة حالياُ، وأن بعض الزبائن بانتظار انتهاء عيد الأضحي لبدء الشراء لمزيد من الهبوط في الأسعار، لافتاً إلي أن بعض المستهلكين لديه اعتقاد أن أصحاب المحال يلجأون لرفع الأسعار قبل العيد للاستفادة من الموسم، ووجهة النظر تلك غير صحيحة.

وتابع: “الزبون المصري مضغوط وعايز قطعة الملابس ببلاش”.

ويشير محمد شحاتة، مسئول البيع في محال لاكي ستار بمنطقة وسط البلد، إلى أن ارتفاع أسعار الملابس أجبر المستهلكين علي التراجع عن شراء الملابس.

وأضاف أنه رغم إعلان المحل عن تخفيضات حتي قبل موعد حلول الأوكازيون، إلا أن المحل قد يلجأ إلي تنزيلات جديدة في حال البيع مباشرة مع الجمهور، وذلك رغم اليافطة المعلنة “ممنوع الفصال”.