فيديو| الداخلية تضبط سارقي سيارة أموال بها 18 مليون جنيه

المال خاصتمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديريتى أمن القاهرة والجيزة وقطاع الأمن العام من كشف غموض سرقة سيارة نقل أموال تابعة لإحدى شركات الأمن والحراسة بشارع محمد توفيق دياب دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بها 18 مليونًا و835 ألف جنيه، و5 آلاف دولار.وكان موظف أمن وفنى بالشركة أنهما كانا يستقلان الس

المال خاص

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديريتى أمن القاهرة والجيزة وقطاع الأمن العام من كشف غموض سرقة سيارة نقل أموال تابعة لإحدى شركات الأمن والحراسة بشارع محمد توفيق دياب دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بها 18 مليونًا و835 ألف جنيه، و5 آلاف دولار.

وكان موظف أمن وفنى بالشركة أنهما كانا يستقلان السيارة صحبة سائقها المدعو/إيهاب.ع.أ-سن44، مُقيم بالشرابية” وبحوزتهم 40 حقيبة بداخلها مبلغ 24 مليون و280 ألف جنيه لتغذية ماكينات سحب الأموال التابعة لأحد البنوك، وحال تواجدهما بشارع عبدالرازق السنهورى فوجئا بهروب السائق بالسيارة، وكان فى انتظاره سيارة ملاكى يستقلها بعض الأشخاص وهروبهم.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى تحديد ( عدد 7 متهمين من مرتكبى الواقعة، وتمكن فريق البحث الجنائى من ضبط خمسة منهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة).



