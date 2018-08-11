فيديو| الحكومة توضح أهمية ترشيد الدعم لصالح المواطنين

حسين رجب استعرض مركز معلومات مجلس الوزراء، فرص ترشيد الدعم لصالح المواطنين في عدة مجالات بينها الزراعة.وبحسب فيديو نقلته الصفحة الرسمية للمجلس، فقيمة قيمة الدعم في الموازنة الجديدة تبلغ 332 مليار جنيهوطرح المركز سؤالا عبر الفيديو قائلا: "ماذا لو وفرنا 100 مليار جنيه من الدعم عشان زراعة أف

حسين رجب

استعرض مركز معلومات مجلس الوزراء، فرص ترشيد الدعم لصالح المواطنين في عدة مجالات بينها الزراعة.

وبحسب فيديو نقلته الصفحة الرسمية للمجلس، فقيمة قيمة الدعم في الموازنة الجديدة تبلغ 332 مليار جنيه

وطرح المركز سؤالا عبر الفيديو قائلا: “ماذا لو وفرنا 100 مليار جنيه من الدعم عشان زراعة أفضل؟”.

وأوضح أن إجمالي دعم الفلاح في موازنة 2017 يبلغ 5.2 مليار جنيه بما يشمل دعم المحاصيل والسولار والأسمدة

وأشار إلى أنه بتوفير 100 مليار جنيه من الدعم يعني توفير 20 ضعف ما تقدمه الدولة للفلاح

وتساءل عما سيتم تحقيق في مصر لو تم تحويل الدعم للزراعة واستصلاح الأراضى قبل أن يجيب “تكلفة استصلاح الارضي الصحراوية من 30 إلى 45 ألف جنيه للفدان بما يعني استصلاح 2.5 مليون فدان و5 مليون فرصة عمل”.

وأشار إلى أن هذا الأمر يمكن تحقيقه بـ 100 مليار من الدعم بما يساوي أقل من ثلث الدعم ويمكن منه تغيير شكل مصر للأفضل.



