فيديو البيان الرسمي لمترو الأنفاق لزيادة سعر التذاكر‎

نقل وملاحة فيديو البيان الرسمي لمترو الأنفاق لزيادة سعر التذاكرمحمد رجب:سجلت المال البيان الرسمي المذاع على المواطنين داخل محطات المترو ليخبرهم بمقدار الزيادة في أسعار تذاكر وإشتراكات المترو .. البيان كاملاً في الفيديو التالي.. 11:13 م, الجمعة, 11 مايو 18 11:13 م, الجمعة, 11 مايو 18 شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر محمد رجب:سجلت المال البيان الرسمي المذاع على المواطنين داخل محطات المترو ليخبرهم بمقدار الزيادة في أسعار تذاكر وإشتراكات المترو .. البيان كاملاً في الفيديو التالي.. شارك هذا الموضوع:اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر