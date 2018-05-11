نقل وملاحة

فيديو البيان الرسمي لمترو الأنفاق لزيادة سعر التذاكر‎

محمد رجب:سجلت المال البيان الرسمي المذاع على المواطنين داخل محطات المترو ليخبرهم بمقدار الزيادة في أسعار تذاكر وإشتراكات المترو .. البيان كاملاً في الفيديو التالي.. 
11:13 م, الجمعة, 11 مايو 18 11:13 م, الجمعة, 11 مايو 18

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محمد رجب:

سجلت المال البيان الرسمي المذاع على المواطنين داخل محطات المترو ليخبرهم بمقدار الزيادة في أسعار تذاكر وإشتراكات المترو .. البيان كاملاً في الفيديو التالي.. 


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