نقل وملاحة

فيديو البيان الرسمي لمترو الأنفاق لزيادة سعر التذاكر‎

محمد رجب:سجلت المال البيان الرسمي المذاع على المواطنين داخل محطات المترو ليخبرهم بمقدار الزيادة في أسعار تذاكر وإشتراكات المترو .. البيان كاملاً في الفيديو التالي..