فيديو| البيئة: مواطن ينقذ سلحفاة بحرية ويعيدها لبيئتها

المال ـ خاص:أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بقيام أحد المواطنين بإنقاذ سلحفاة بحرية حديثة الفقس بإعادتها إلى مياه البحر المتوسط مرة أخرى واتباع جميع إرشادات الوزارة، فى ذلك دليل واضح على نجاح برامج رفع الوعى البيئى بأهمية السلاحف البحرية للحياة البرية والتنوع البيولوجي وفتح قنوات تواصل

المال ـ خاص:





أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بقيام أحد المواطنين بإنقاذ سلحفاة بحرية حديثة الفقس بإعادتها إلى مياه البحر المتوسط مرة أخرى واتباع جميع إرشادات الوزارة، فى ذلك دليل واضح على نجاح برامج رفع الوعى البيئى بأهمية السلاحف البحرية للحياة البرية والتنوع البيولوجي وفتح قنوات تواصل مستمرة وفعالة مع استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ منتصف نوفمبر المقبل.

وكان قد ورد بلاغ عبر تطبيق واتس الخاص بخدمة المواطنين بوزارة البيئة يفيد بالعثور على سلحفاة بحرية صغيرة حديثة الفقس ويستفسر عن الإجراءات التى يجب اتباعها لإنقاذها.

وفور ورود البلاغ تم التواصل مع المختصين بقطاع حماية الطبيعة، حيث تم التأكد من سلامتها وقدرتها على مواصلة الحياة قبل إطلاقها وتحديد نوعها من خلال عدد من الصور ومقطع فيديو أرسله المبلغ.

وتم إرشاد المبلغ إلى الإجراءات التى اتبعها لإطلاق السلحفاة إلى بيئتها الطبيعية بالبحر المتوسط للحفاظ على حياتها، حيث قام بإطلاقها وإرسال صور الإطلاق.

جدير بالذكر أن الوزارة تقوم بجهود لرفع الوعى البيئى لدى المواطنين بأهمية التنوع البيولوجي وأهمية مشاركة المواطنين فى حماية البيئة سواء من خلال الاتصال المباشر باللقاءات والندوات أو من خلال صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أو من موقع الوزارة الإلكترونى.



