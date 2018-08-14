فيديو| ارتفاع الأسعار يهبط بمبيعات الحاسبات إلى النصف

محمد رجبأجرت «المال» جولة خلال الأسبوع الماضى، كشفت عن ضعف عدد المترددين على أشهر الموالات التجارية المتخصصة فى بيع أجهزة الحاسبات، وإكسسواراتها، مع اقتراب العام الدراسى الجديد.أكد عدد من أصحاب المحلات أن مبيعات أجهزة الحاسبات المحمولة «اللاب توب» تشهد تراجعا بين 50 و%60

محمد رجب

أجرت «المال» جولة خلال الأسبوع الماضى، كشفت عن ضعف عدد المترددين على أشهر الموالات التجارية المتخصصة فى بيع أجهزة الحاسبات، وإكسسواراتها، مع اقتراب العام الدراسى الجديد.

أكد عدد من أصحاب المحلات أن مبيعات أجهزة الحاسبات المحمولة «اللاب توب» تشهد تراجعا بين 50 و%60، بعد ارتفاع أسعار الإلكترونيات لأكثر من الضعف على خلفية موجة التضخم العنيفة، التى تضرب الأسواق، ما أثر سلبا على القوى الشرائية للمستهلكين والتجار.

قال محمد طه، بائع فى مول سوق العصر، إن مبيعات أجهزة اللاب توب الجديدة تشهد انخفاضا بنسبة %60، مقارنة بنفس الفترة منذ عامين تقريبا، موضحا أن أكثر الموديلات مبيعا هى «إتش بى» و«ديل» و«لينوفو»، وتبدأ أسعارها من 4 آلاف جنيه وتصل إلى 20 ألفًا.

أكد طه أن قرار شراء العميل يعتمد حاليا على أغراض الاستخدام، وليس السعر النهائى للمنتج، فعلى سبيل المثال يحتاج المستخدم إلى جهاز لاب توب للأعمال المكتبية، سعره بين 4 إلى 6 آلاف جنيه على الأقل، أما العميل المهتم بتصميمات الجرافيك والفيديو، عليه شراء لاب توب بسعر 9 آلاف جنيه، حتى 16 ألف جنيه.

وأضاف أن الشخص الذى يعمل فى نشاط برمجة سوفت وير وتصميمات المواقع والألعاب الإلكترونية، يبحث عن جهاز يحتوى على كارت شاشة بمواصفات عالية لذلك يتخطى سعره 16 ألف جنيه.

علق مصطفى عبد القوي، صاحب محل بيع أجهزة لاب توب بمول السخاوى قائلا: «حركة البيع والشراء ضعيفة مقابل نفس الفترة من 2016، التى شهدت تحقيق أكبر مبيعات قبل تحرير سعر الصرف».

وتابع: «أبيع جهاز لاب توب جديد مرة كل أسبوع، وأحياناً يمر الأسبوع دون بيع جهاز واحد جديد، وما يعوض تلك الخسارة هى مبيعات قطع غيار وإكسسوارات أجهزة الحاسبات، منها الكابلات بمختلف أنواعها وسماعات الرأس.

واستطرد: تعتبر موديلات «ديل» و«إتش بى» و«لينوفو»، الأكثر طلبا بين المستخدمين، وأسعارهم بين 4500 جنيه إلى21 ألفًا، وتصنف ضمن الأجهزة الشعبية – بلغة السوق.

وتابع أن سعر الجهاز يتحدد بناء على المواصفات الفنية واحتياجات العميل، فإذا أراد عميل جهاز لعملاء الجرافيك فإن سعره يدور بين 12 ألف جنيه و22 ألف جنيه.

وأشار عبد القوى إلى أن سوق المستعمل فى أجهزة اللاب توب أثر بالسلب على مبيعات الجديد، لأن أغلب العملاء يلجأون لشراء المستعمل بسبب سعره الذى لا يمكن التغاضى عنه، فاللاب توب المستعمل لا يزيد سعره عن 10 آلاف جنيه، بنفس مواصفات جهاز جديد يتجاوز سعره 20 ألف جنيه.

وأكد محمد علي، مسؤول مبيعات بمحل أجهزة لاب توب بمول كومبيو المهندسين، أن حركة بيع أجهزة اللاب توب الجديدة مستمرة.

واتفق على مع الآراء السابقة فى أن أكثر الموديلات مبيعا هى ديل وإتش بى ولينوفو وإيسر وأسوس، معتبرا أن سعر كل موديل هو الذى يحدد ترتيبه فى حجم المبيعات.

وأضاف أن الشخص الذى يمتلك 6 آلاف جنيه يمكنه أن يشترى لاب توب جديد بمواصفات جيدة فى موديلات ديل وإتش بى لكن ليس الشىء نفسه فى موديلات.

ولفت إلى أن أقل سعر لجهاز لاب توب جديد ماركة لينوفو أو إتش بى هو 4400 جنيه بمواصفات dual core و رامات 4 جيجا وهارد ديسك 1 تيرابايت وكارت شاشة إيه إم دى 512 ميجا بايت ويعمل حتى 2 جيجا بايت.

وذكر أن أغلب العملاء يفضلون شراء الأجهزة الجديدة عن المستعملة، طالما كانت شهادة الضمان متوافرة، الأمر الذى لا يتوافر فى الأجهزة المستعملة بكل تأكيد حتى وإن أشار محل يبيع أجهزة لاب توب مستعملة بأنه يمنح فترة ضمان 30 يومًا من تاريخ الشراء فهو ضمان وهمي، لا يلتزم به أحد لأن جميع بائعى أجهزة اللاب توب المستعملة «ما بيصدقوا يبيعوا « على حد تعبيره.

وأكد محمد فتحي، مسؤول مبيعات أجهزة لاب توب بمول البستان بوسط العاصمة، أن مبيعات أجهزة اللاب الجديدة منذ عامين كانت الأفضل، إلا أنها تراجعت بنسبة لا تقل عن النصف على خلفية موجة التضخم التى شهدتها البلاد.

وتابع: «جهاز اللاب توب الجديد ثمنه منذ عامين 7 آلاف جنيه، وارتفع سعره إلى 15 ألف جنيه، ما أدى إلى تراجع ملحوظ فى عملية شراء الأجهزة، وبات العميل يقتنى جهازًا عند الضرورة القصوى فقط».

واصل: «كنا نستقبل عملاء تبحث عن شراء جهاز لاب توب لمجرد الرفاهية والألعاب، أما الآن فالوضع مختلف تماما، وأصبحنا لا نستقبل إلا العميل الذى يحتاج الجهاز بشدة».

وأوضح فتحى أن أسعار أجهزة اللاب توب الجديدة تبدأ من 4500 وحتى 30 ألف جنيه، وأن السعر المناسب لجهاز اللاب توب الجديد مرتبط بأغراض استخدامه فقط.

وأكد أن سوق المستعمل يختلف تماما عن الجديد، وأن عميل اللاب توب المستعمل ليس له أدنى علاقة بشخص آخر، ويضطر لشرائه نظرا لضيق الحال. بحسب تقرير حديث أصدرته مؤسسة الأبحاث التسويقية «IDC» عن نمو حجم شحنات أجهزة الحاسبات الشخصية عالميا، خلال الربع الثانى من العام الحالى بنسبة بلغت %2.7 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، لتسجل 62.3 مليون وحدة، مسجلا أعلى معدل معدل نمو منذ الربع الاول من 2012 بنسبة بلغت %4.2، بسبب زيادة حجم الطلب على مبيعات الموديلات العاملة بنظام التشغيل جوجل كروم.

وجاءت شركة إتش بى فى المركز الأول بحصة سوقية بلغت %23.9، تلتها لينوفو %22.1، أعقبها ديل %18.1، بينما احتلت شركة «آبل» و«إيسر» المركزين الرابع والخامس، %6.9 و%6.7 على التوالى.