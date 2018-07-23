فيديو| أين وصلت مصر في تحقيق أهداف التنمية؟ وزيرة التخطيط تجيب

حسين رجبقالت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن مصر مستمرة في الاستثمار في البشرجاء ذلك في فيديو نقلته صفحة وزارة التخطيط اليوم الاثنين، على هامش مقابلة قصيرة أجراتها الوزيرة على هامش مشاركتها بالمنتدي السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة بنيويورك وأوضحت الوزيرة أنها استعرضت خلال ا

حسين رجب



قالت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن مصر مستمرة في الاستثمار في البشر

جاء ذلك في فيديو نقلته صفحة وزارة التخطيط اليوم الاثنين، على هامش مقابلة قصيرة أجراتها الوزيرة على هامش مشاركتها بالمنتدي السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة بنيويورك

وأوضحت الوزيرة أنها استعرضت خلال المشاركة ماذا حققت مصر في التنمية المستدامة.

ولفتت إلى أن هذه المشاركة تعد للعام الثاني على التوالي.



وشددت على أن هناك العديد من التحديات والإنجازات التي تحققت الفترة الأخيرة



وقالت إن “مصر تتمع بحجم كبير من السكان تحت العمر 30 سنة”، مشيرة إلى أن 60% في مصر مجتمع شاب.



وأكدت أن الاستثمار في البشر يمثل ثروة، مشيرة إلى أن الاهتمام بالصحة والتدريب والتعليم في أولويات الدولة المصرية



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