فيديو| أول شركة لشخص واحد.. الشروط والمزايا ومفاجأة للشركات الأجنبية

أحمد عاشورأجرت "المال" حوارًا متلفزًا مع شريف جمال الدين مؤسس أول شركة شخص واحد بموجب أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وبعد التعديلات التي تم إدخالها على قانون الشركات، برأسمال 50 ألف جنيه، وهو الحد الأدنى المطلوب لتأسيس تلك النوعية من الشركات.وقال جمال الدين إنه تمكن من تأسيس الشركة

أحمد عاشور

أجرت “المال” حوارًا متلفزًا مع شريف جمال الدين مؤسس أول شركة شخص واحد بموجب أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وبعد التعديلات التي تم إدخالها على قانون الشركات، برأسمال 50 ألف جنيه، وهو الحد الأدنى المطلوب لتأسيس تلك النوعية من الشركات.

وقال جمال الدين إنه تمكن من تأسيس الشركة ببطاقة الرقم القومي، وبرسوم لا تتجاوز الـ1000 جنيه خلال يوم واحد، لافتًا إلى أنه من أهم مزايا تأسيس الشركة التمكن من الحصول على البطاقة الضريبية والتصدير للأسواق الخارجية من اليوم التالي، بجانب الحصول على دعم من هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، خاصة فيما يتعلق بالتمثيل في المعارض الدولية.

وتابع جمال الدين أن من بين مزايا شركة الشخص الواحد أنها ذات مسؤولية محدودة وبالتالي أى مخاطر عليها لاتؤثر علي أى مساهمات أخرى للمستثمر في شركات أخرى.

وذكر أن الشركة ستعمل في مجال تصنيع المفروشات، وتسعى لتصدير منتجاتها لكل دول العالم، وعلى رأسها أسواق أوروبا، وأمريكا، وشرق آسيا.

وكانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، قد سلمت أوراق تأسيس أول شركة بنظام الشخص الواحد قبل إجازة عيد الأضحى مباشرة، ودعت الشباب لتأسيس شركات مماثلة، والبدء في مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وأكد محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لـ”المال”، أن شركة الشخص الواحد ترفع العبء عن المستثمرين، خاصة فيما يتعلق باشتراط وجود أكثر من شريك، كما أنها تفتح الباب لأصحاب الافكار في تأسيس شركاتهم دون الحاجة لأحد.

ولفت إلى أن شركة الشخص الواحد ستسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، كما أنها ستمكن الشركات العالمية من تأسيس فروع أو مكاتب لها بالسوق المحلية دون اشتراط وجود شريك محلي.

وقال ياسر عباس، رئيس قطاع الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن أى شخص يمكنه إنهاء إجراءات التأسيس في يوم واحد من خلال فرع مركز خدمات المستثمرين.



