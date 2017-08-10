فيديو .. أهداف فوز ريال بيتيس على ميلان 2 – 1

المال – خاص حقق فريق ريال بيتيس الاسباني فوزاً صعباً على حساب نظيره فريق إي سي ميلان الإيطالي 2-1 في اللقاء الودي الذي أقيم مساء أمس الأربعاء في إطار استعدادات كلا الفريقين لبداية الموسم الكروي الجديد في كل من إسبانيا وإيطاليا. بعد شوط أول خالي من الأهداف وضع اللاعب الشاب فابيان رويز ف

المال – خاص

حقق فريق ريال بيتيس الاسباني فوزاً صعباً على حساب نظيره فريق إي سي ميلان الإيطالي 2-1 في اللقاء الودي الذي أقيم مساء أمس الأربعاء في إطار استعدادات كلا الفريقين لبداية الموسم الكروي الجديد في كل من إسبانيا وإيطاليا.

بعد شوط أول خالي من الأهداف وضع اللاعب الشاب فابيان رويز فريق ريال بيتيس في المقدمة عند الدقيقة 67 من المباراة، وتعادل فريق إي سي ميلان عبر ركلة جزاء ترجمها بنجاح المهاجم البرتغالي أندريه سيلفا عند الدقيقة 75 من المباراة.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء مثيرة للجدل لمصلحة فريق ريال بيتيس عند الدقيقة 89 من المباراة، لينبري لتنفيذها اللاعب أنتونيو سانابريا ويسددها بنجاح على يسار الحارس أنتونيو دوناروما لينتهي اللقاء بفوز ريال بيتيس بنتيجة 2-1.

شاهد أهداف اللقاء: