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فيديو| أستاذ أشعة تشخيصية: 3 ملايين مصرى معرضون للإصابة بالزهايمر

أحمد الدسوقىقال الدكتور ياسر عبد العظيم، أستاذ الاشعة التشخصية بجامعة عين شمس، إن 3 ملايين مصرى معرضون للإصابة بمرض الزهايمر خلال الفترة المقبلة.وأشار لـ "المال" إلى أن أعدد المصابين بالمرض فى الوقت الحالى فى مصر يقدر بنحو 3% من عدد سكان مصر.وأكد"عبد العظيم" أن ما يهمنا هو إنقاذ المعرضين للإصا
المال - خاص 10:32 م, الأثنين, 6 أغسطس 18 10:32 م, الأثنين, 6 أغسطس 18

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أحمد الدسوقى

قال الدكتور ياسر عبد العظيم، أستاذ الاشعة التشخصية بجامعة عين شمس، إن 3 ملايين مصرى معرضون للإصابة بمرض الزهايمر خلال الفترة المقبلة.

وأشار لـ “المال” إلى أن أعدد المصابين بالمرض فى الوقت الحالى فى مصر يقدر بنحو 3% من عدد سكان مصر.

وأكد”عبد العظيم” أن ما يهمنا هو إنقاذ المعرضين للإصابة بالمرض عبر إجراء الفحوصات اللازمة

وأوضح أن أى توتر فى حياة الإنسان قد يؤدى فى النهاية إلى الإصابة بالمرض.

ولفت أستاذ الأشعة التشخصية بجامعة عين شمس، إلى أن مريض الزهايمر يتم وضعه فى دور الرعاية اللازمة، مؤكدا أن فيلم الفنان عادل إمام “زهايمر” كان حقيقيا وعبر بالفعل عن المرض.

 

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