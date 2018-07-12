فيديوهات المال

فيديو| أسباب ارتفاع معدل الزيادة فى أسعار السلع والخدمات خلال يونيو

المال-خاصأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أمس الأول الثلاثاء، معدل التضخم الشهرى والسنوى خلال يونيو الماضي، وكشفت الأرقام التى أعلن عنها الجهاز، ارتفاع معدل الزيادة فى أسعار السلع والخدمات خلال الشهر الماضي، على أساس سنوى إلى 13,8% محققا أعلى زيادة منذ 10 شهور.وأرجع الجهاز تلك الزياد
المال - خاص 10:00 ص, الخميس, 12 يوليو 18 10:00 ص, الخميس, 12 يوليو 18

شارك الخبر مع أصدقائك

المال-خاص

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أمس الأول الثلاثاء، معدل التضخم الشهرى والسنوى خلال يونيو الماضي، وكشفت الأرقام التى أعلن عنها الجهاز، ارتفاع معدل الزيادة فى أسعار السلع والخدمات خلال الشهر الماضي، على أساس سنوى إلى 13,8% محققا أعلى زيادة منذ 10 شهور.

وأرجع الجهاز تلك الزيادة إلى ارتفاع أسعار مجموعة من أقسام الطعام والمشروبات وتكاليف الطاقة والوقود، وغيرها بنسب متفاوتة ، فيما توقع بنك الاستثمار ” فاروس” تسارع وتيرة التضخم خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2018/2019 ( يوليو – أغسطس) إلى حدودد 15%.

ومن المنتظر أن تنعكس الزيادات التى أقرتها الحكومة الشهر الماضي، على أسعار المنتجات البترولية، والكهرباء، والمياه، على معدلات التضخم الشهرية والسنوية عن شهر يوليو الحالى، ويوضح الفيديو التالى أبرز النقاط التى تناولها تقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن معدل التضخم السنوى لشهر يونيو الماضي.

الوسوم

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً

رئيس الوزراء يفتتح أول مركز جمركي ذكى ببورسعيد خلال أيام (فيديو)

مها أبوودن 27, مارس, 2019

سيكو المصرى يطرح 5 موديلات جديدة (فيديو )

محمود جمال 24, مارس, 2019

قصة طفل أنتج بلغات البرمجة..هل تمنعه الوعود منافسة “فيسبوك”؟ ( فيديو )

محمود جمال 24, مارس, 2019

عدوى : ندعم فكرة بنك دم عربى واحددد

المال - خاص 27, فبراير, 2019

فيديو | بيتا إيجبت: توقعات بزيادة سعر العقار الفترة المقبلة

المال - خاص 11, ديسمبر, 2018

فيديو| مذكرة تفاهم بين “المال” و”فوري” فى سابقة أولى بصناعة الصحافة

المال - خاص 02, ديسمبر, 2018