فيديو| أسباب ارتفاع معدل الزيادة فى أسعار السلع والخدمات خلال يونيو

المال-خاصأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أمس الأول الثلاثاء، معدل التضخم الشهرى والسنوى خلال يونيو الماضي، وكشفت الأرقام التى أعلن عنها الجهاز، ارتفاع معدل الزيادة فى أسعار السلع والخدمات خلال الشهر الماضي، على أساس سنوى إلى 13,8% محققا أعلى زيادة منذ 10 شهور.وأرجع الجهاز تلك الزياد

المال-خاص

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أمس الأول الثلاثاء، معدل التضخم الشهرى والسنوى خلال يونيو الماضي، وكشفت الأرقام التى أعلن عنها الجهاز، ارتفاع معدل الزيادة فى أسعار السلع والخدمات خلال الشهر الماضي، على أساس سنوى إلى 13,8% محققا أعلى زيادة منذ 10 شهور.

وأرجع الجهاز تلك الزيادة إلى ارتفاع أسعار مجموعة من أقسام الطعام والمشروبات وتكاليف الطاقة والوقود، وغيرها بنسب متفاوتة ، فيما توقع بنك الاستثمار ” فاروس” تسارع وتيرة التضخم خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2018/2019 ( يوليو – أغسطس) إلى حدودد 15%.

ومن المنتظر أن تنعكس الزيادات التى أقرتها الحكومة الشهر الماضي، على أسعار المنتجات البترولية، والكهرباء، والمياه، على معدلات التضخم الشهرية والسنوية عن شهر يوليو الحالى، ويوضح الفيديو التالى أبرز النقاط التى تناولها تقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن معدل التضخم السنوى لشهر يونيو الماضي.