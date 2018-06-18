فيديو.. أدخنة في 3 عربات بقطار بورسعيد – الإسكندرية

مدحت اسماعيل: أعلنت هيئة السكة الحديد عن تأخر قطار رقم 591 ركاب الإسكندرية- بور سعيد نتيجة نشوب أدخنة بإحدى العربات بمحطة كفر الزيات على خط بور سعيد- الإسكندرية، مؤكدة أنه لا صحة لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى عن حريق بعربات قطار 573 ركاب بورسعيد. وأكدت الهيئة فى بيان صحفي أنه على الفو

مدحت اسماعيل:

أعلنت هيئة السكة الحديد عن تأخر قطار رقم 591 ركاب الإسكندرية- بور سعيد نتيجة نشوب أدخنة بإحدى العربات بمحطة كفر الزيات على خط بور سعيد- الإسكندرية، مؤكدة أنه لا صحة لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى عن حريق بعربات قطار 573 ركاب بورسعيد.



وأكدت الهيئة فى بيان صحفي أنه على الفور تم اتخاذ إجراءات السلامة وإيقاف القطار وإخماد الأدخنة والاستعداد بالقطار لعدم تعطل حركة مسير الركاب، وتعتذر الهيئة للركاب نتيجة التأخير الذى حدث.

وتداول عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، منذ قليل، فيديو لاشتغال النيران في آخر ثلاثة عربات بقطار 573 بورسعيد- الاسكندرية في كفر الزيات.



