فيديو | أب الدقهلية يعترف للداخلية بإغراق طفليه

المال- خاص قالت وزارة الداخلية اليوم الأحد، إن والد طفلي الدقهلية اللذين عثرا عليهما بمياه النيل بفارسكور اعترف بإغراقهماوأوضحت الوزارة في بيان أنه ضوء سابقة البلاغ الوارد لمركز شرطة ميت سلسيل بمديرية أمن الدقهلية من المدعو/ محمود ن. م- سن 33، مزارع ، أنه أثناء تواجده بأحد المتنزهات العامة

المال- خاص

قالت وزارة الداخلية اليوم الأحد، إن والد طفلي الدقهلية اللذين عثرا عليهما بمياه النيل بفارسكور اعترف بإغراقهما

وأوضحت الوزارة في بيان أنه ضوء سابقة البلاغ الوارد لمركز شرطة ميت سلسيل بمديرية أمن الدقهلية من المدعو/ محمود ن. م- سن 33، مزارع ، أنه أثناء تواجده بأحد المتنزهات العامة بمدينة ميت سلسيل يرافقه نجلاه (ريان ، سن 5 سنوات- محمد ، سن 3 سنوات) فوجئ بإختفائهما عقب انشغاله بالحديث مع أحد الأشخاص ، والعثور على جثتى الطفلين بنهر النيل بمدينة فارسكور بدمياط، وما أفاد به مفتش الصحة بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق .

وقام قطاع الأمن العام بالإشتراك مع أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة مستعينين فى ذلك بأحدث تقنيات التكنولوجيا لسرعة التوصل للقائمين على إرتكابها ، إلا أن أفراد فريق البحث أثناء تنفيذهم لبنود الخطة تلاحظ لهم أن سلوك والد الطفلين لا يتناسب مع هول الواقعة وفقدانه لطفليه ، الأمر الذى دفع أفراد فريق البحث للشك به

وقالت “ما أدى إلى زيادة الشكوك والشبهات حول الوالد ما توصلت إليه التحريات بأن شخصيته مضطربة وتتسم باللامبالاة والإستهتار ، وتعاطيه للمواد المخدرة ، وحديثه مع المحيطين به عن رغبته فى التحرر من مسئولية تربية الطفلين”.

وتابعت “إضافةً إلى مغافلته للحاضرين لمراسم دفن طفليه عقب وفاتهما وهروبه..كما تأكد تواجده بمدينة فارسكور بإتصاله بزوجته فى وقت متزامن مع إلقاء الطفلين بنهر النيل ومشاهدته لأحد معارفه بمنطقة كوبرى فارسكور ( أيد الأخير ذلك) كما رصدت كاميرا بمحطة وقود بناحية قرية حجاج بمدينة فارسكور الأب المتهم وبصحبته الطفلين داخل سيارته متوجهاً إلى كوبرى فارسكور أعلى نهرالنيل”,

وعقب تقنين الإجراءات تمكن فريق البحث من ضبطه وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات من معلومات تبين أنه مرتكب الحادث

واعترف الأب وفق الداخلية تفصيلياً بإصطحابهما صباح يوم العيد بسيارته وتوجه لزيارة أحد أقاربه .. وعقب ذلك إصطحبهما لمدينة الملاهى “لإختلاق واقعة إختفائهما” ثم إصطحبهما بسيارته وتوجه بهما إلى أعلى كوبرى فارسكور وقام بإلقائهما بنهر النيل وأخبر زوجته هاتفياً أنه فقد الطفلين “على غير الحقيقة بالملاهى” ثم عاد لمدينة الملاهى مرة أخرى وطلب من أحد أصدقائه الإتصال بشرطة النجدة والإبلاغ عن فقد الطفلين

وتأيد ذلك بشاهدى رؤية (مهندس زراعى – عامل بمدينة الملاهى ) حيث شاهداه حال خروجه من مدينة الملاهى بسيارته وبصحبته الطفلين.. و علل إرتكابه الواقعة لسوء علاقته بزوجته وإتهامها الدائم له بعدم تحمل مسئولية تربيتهما.



