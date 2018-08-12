فيديو| أبرز 5 معلومات عن متحف سوهاج القومي

دعاء محمودافتتح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، متحف سوهاج القومي بعد توقف للمشروع دام لنحو 30 عاماً، حيث تفقد الرئيس قاعات العرض واستمع إلي شرح تفصيلي من وزير الآثار عن المتحف، وفيما يلي رصدت "المال" أبرز 5 معلومات عن المتحف، الذي أعدت وزارة الآثار فيلما تسجيليا عن أبرز معلومات بخصوصه.- المتحف

دعاء محمود

افتتح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، متحف سوهاج القومي بعد توقف للمشروع دام لنحو 30 عاماً، حيث تفقد الرئيس قاعات العرض واستمع إلي شرح تفصيلي من وزير الآثار عن المتحف، وفيما يلي رصدت “المال” أبرز 5 معلومات عن المتحف، الذي أعدت وزارة الآثار فيلما تسجيليا عن أبرز معلومات بخصوصه.

– المتحف يقع علي مساحة 8700 متر، ويعرض نحو 945 قطعة أثرية من حفائر المواقع الأثرية بالمحافظة من بينها بعض القطع التي تم اختيارها بعناية لتتفق مع العرض المتحفي لمتحف سوهاج، ومنها قطع من متحف الفن الإسلامي بباب الخلق والمتحف المصري بالتحرير ومتحف النسيج بشارع المعز.

– بدأت فكرة إنشاء متحف سوهاج القومي في عام 1993 ثم توقف بعد ذلك في عام 1996 ثم أسند إلي جهاز الخدمة الوطنية في عام 2004 وحتي عام 2010، ثم توقف العمل بالمتحف بعد قيام ثورة 25 يناير بسبب نقص الاعتمادات المالية.

– فى عام 2015 تم البدء في دراسة المشروع مرة أخرى واستأنف العمل فعليا في عام 2016، بتكلفة 72 مليون جنيه.

– يتكون المتحف من بدروم يضم عددا من القطع الأثرية التي تستعرض الفكر الديني عند قدماء المصريين وفكرة البعث والخلود، وكذلك عبادة الحج في العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية.

– أما الدور الأرضي فيضم تماثيل وقطعا أثرية لملوك الأسرتين الأولي والثانية، وكذلك قطع أثرية معظمها من نتاج الحفائر الأثرية بالمحافظة وبعضها تم نقلها من المتحف المصري بالتحرير وجاير أندرسون والمتحف القبطي ومتحف الفن الإسلامي، لتحكي تاريخ المحافظة منذ أقدم العصور وخاصة عصر الأسرتين الأولى والثانية بالإضافة إلى التطرق للتراث الشعبي بالمحافظة وإلقاء الضوء علي عادات وتقاليد الأسرة بها وكذلك بعض الصناعات التي اشتهرت بها المحافظة ومنها صناعة النسيج بمدينة أخميم.

وأكد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، خلال فعاليات الافتتاح، أن إنشاء متحف في سوهاج قرار حكيم لأن المحافظة هي مهد الحضارة المصرية، مشيراً إلي أن سوهاج تحتوي علي 60 موقعاً أثرياً ومئات المقابر من الدولة القديمة والعصر اليوناني الروماني فضلاً عن معبدي سيتي الأول ورومسيس الثاني.