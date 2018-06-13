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فيديوجراف| قائمة منتخب مصر في مونديال روسيا 2018 ومواعيد جولاته بالمجموعة الأولى

تضم قائمة منتخب مصر في كأس العالم روسيا 2018، 24 لاعبًا، من المقرر أن تبدأ الجولة الأولى للمنتخب ضمن المجموعة الأولى يوم الجمعة المقبل. تستعرض "المال" قائمة المنتخب تفصيليًا إضافة إلى مواعيد مباريات منتخب الفراعنة والفرق المنافسة لها.