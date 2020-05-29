فيدرر يزيح ميسي من المقدمة.. «فوربس» تعلن قائمة الرياضيين الأعلى أجرًا لعام 2020

نجم التنس السويسري الحاصل على 20 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى، ربح 106.3 مليون دولار في آخر 12 شهرًا

تصدّر السويسري روجر فيدرر قائمة الرياضيين الأعلى أجرًا لعام 2020، بعد أن أزاحت أزمة “كوفيد-19” نجم كرة القدم ليونيل ميسي من القمة.

ووفقًا لتقرير مجلة “فوربس” السنوي، الذي نشرته اليوم الجمعة، فإن نجم التنس السويسري الحاصل على 20 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى، ربح 106.3 مليون دولار في آخر 12 شهرًا، ليتقدم 4 مراكز وأصبح أول لاعب تنس يتصدر هذه القائمة.

وأشار التقرير إلى أن المرتبة الثانية عادت للبرتغالي كريستيانو رونالدو (105 ملايين دولار)، فيما حل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في المرنبة الثالثة بـ (104 ملايين دولار)، ونيمار (95.5 مليون دولار)، ثم لاعب كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس (88.2 مليون دولار) في قائمة الخمسة الأوائل.

وقال كبير محرري فوربس كيرت بادنهاوزن: “وباء كورونا تسبب بتقليص رواتب ميسي، ورونالدو، ليفتح الباب أمام لاعب تنس لتصدر تصنيف الرياضيين الأعلى أجرًا لأول مرة”.

وتخطت لاعبة التنس اليابانية نعومي أوساكا (37.4 مليون دولار) المصنفة 29 في القائمة منافستها سيرينا وليامز (36 مليون دولار) لتصبح الرياضية الأعلى أجرًا، وهما السيدتان الوحيدتان في القائمة.

وهيمن لاعبو كرة السلة على القائمة بوجود 35 لاعبًا ضمن أول 100 اسم مقابل 14 لاعبًا لكرة القدم و6 من لاعبي التنس.

يذكر أن نجم برشلونة ليونيل ميسي، حقق دخلًا في العام الماضي بلغ 127 مليون دولار، بزيادة قدرها 16 مليونا عن دخله في العام 2018.