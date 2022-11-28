فيدرا لـ«كلمة أخيرة»: صعب أحب رجل أصغر مني ولست سبب مشاكل دينا مع سامح الباجوري (فيديو)

كشفت الفنانة فيدرا عن صعوبة أن تحب رجلا أصغر منها سنا ليس بسبب خوفها من المجتمع والناس لكن لكون هناك اختلافا كبيرا في المرحلة العمرية بينهما، فستكون اهتماماتهما مختلفة عن بعضهما بصورة كبيرة، حيث إنها في الوقت الذي تحب فيه قراءة كتاب أو مشاهدة فيلم سينمائي سيكون هو شغوف بالذهاب لحفلة مثلا، لذلك يمكن أن يكون العمر قريبا بينهما بحيث لايزيد عن سنتين سواء كان أكبر أو أصغر منها لكن الفارق العمري يجب ألا يكون كبيرا بينهما .

وتحدثت مع الإعلامية لميس الحديدي الساعات الماضية في برنامج “كلمة أخيرة”، عن التحديات التي تواجهها الزوجة في المجتمع الشرقي قائلة: “الست الشرقية اتربت على إنها عمود البيت، والكلام ده حقيقي لحد كبير، الست هي الكل في الكل” ومشكلة الراجل الشرقي إنه مستسهل ومستقوي ومسموح له”.

ونفت فيدرا الأقاويل التي تؤكد أن تكون قد تسببت في مشاكل بين طليقها المخرج الراحل سامح الباجوري، وزوجته في آخر أيامه الفنانة دينا، وفقا لقصة شائعة.

وأضافت: “أنا اتجوزت سامح لما كان عمري 18 سنة، وبعدها اطلقنا وسافرت أمريكا عشان أدرس، وإتجوزنا تاني لما كان عمري 25 سنة تقريبا، واطلقنا مرة ثانية لما كان عمري 27 سنة، وهو إتجوز دينا بعد طلاقنا الأخير بأكثر من 3 سنوات”.

وردا على سؤال عن سبب الطلاق في المرتين الأولى والثانية، قالت: “عشان كنت عايزة أسافر أمريكا للدراسة، ومكانش ينفع أسيب جوزي هنا”.

وحول طبيعة علاقتها بالفنانة دينا، قالت: “مفيش علاقي بيني وبينها وعمرنا ما كنا أصحاب، وأنا مش عارفاها ولم تجمعنا أي حاجة غير إنها كانت متزوجة سامح في آخر أيامه”.

من ناحية أخرى تشارك فيدرا حاليا ببطولة مسلسل “إيجار قديم” مع النجم شريف منير وكوكبة من الفنانين إخراج طارق رفعت وإنتاج كريم أبو ذكري، ويعرض على قناة on ويحقق نسب مشاهدة مرتفعة.