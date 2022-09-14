«فيجين» تقتحم مجال تصنيع المنتجات الكهربائية بمكون محلى %60

تستهدف شركة فيجين لتجارة الأجهزة الذكية تصنيع 160 ألف قطعة كهربائية، بالتعاون مع شركاء محليين، باستثمارات تصل إلى 106 ملايين جنيه.

قالت مصادر مطلعة فى سوق المحمول إن الشركة تخطط للبدء فى تصنيع نحو 60 ألف مشترك كهربائى لدى الغير خلال أكتوبر المقبل، يلى ذلك 100 ألف لمبة إضاءة فى نوفمبر من العام الحالى.

وأوضحت المصادر لـ«المال» أن نسبة المكون المحلى بالمشتركات الكهربائية تصل إلى أكثر من %60 على أن يتم توجيه 6 ملايين جنيه لإنتاجها، و100 مليون لتصنيع وحدات الإنارة الكهربائية.

وأكدت أنه سيتم تصنيع المشتركات من مادة بلاستيكية مقاومة للحريق بنسبة %70 كما بدأت «فيجين» إجراء مفاوضات لتصدير المنتجات إلى دول منطقة شمال أفريقيا، بداية من الشهر المقبل، خاصة أنه تم الاتفاق على تسويق %40 إلى دولتين على الأقل، كمرحلة أولى دون تحديد هويتهما .

يذكر أن شركة فيجين تأسست عام 2019، كما أنها وكيل معتمد لأكثر من علامة تجارية صينية وأوروبية فى سوق المحمول بمصر.

وبحسب شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية فى الاتحاد العام للصناعات، تستوعب السوق المصرية أكثر من 100 مليون لمبة سنويًا بجميع أنواعها، مثل الليد والفلورسنت والموفرة.