«فيجن» تلغي مشاركة 250 شركة صينية في 3 معارض بالقاهرة بسبب «كورونا»

قررت شركة فيجن للمعارض والمؤتمرات إلغاء مشاركة 250 شركة صينية في 3 معارض متخصصة في مجالات صناعات الغزل والنسيج، والتي تنظمها “فيجن” في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات برعاية وزارة التجارة والصناعة.

وقال هيثم راضي، مدير المعارض في شركة فيجن، خلال تصريحات خاصة لجريدة “المال”، إن إلغاء التواجد الصيني في المعارض الثلاثة يرجع إلي أسباب متعلقة بفيروس كورونا الذي ظهر في الصين خلال الأيام الماضية.

جدير بالذكر أن شركة فيجن للمعارض، تنظم 3 معارض في مجال الصناعات النسيجية في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر: الأول هو معرض “إيجي هوم تكس” وسيتم افتتاحه يوم الخميس المقبل، لمدة 4 أيام، والثاني هو “إستيتش آند تكس” المتخصص في ماكينات الملابس والخياطة، في الفترة من 27 فبراير إلى 1 مارس، والأخير هو”إستيتش آند تكس” أيضا والمتخصص في ماكينات الغزل والنسيج، في الفترة من 5 إلى المقبل.

هيثم راضي: خسائر بالملايين بسبب القرار.. وكان من الواجب اتخاذه

كشف راضي أن هذا القرار تسبب في خسائر بالملايين لشركة فيجن، لكن كان من الواجب اتخاذه، مراعاة للبعد الصحي من ناحية، وحرصا علي نجاح المعارض من ناحية أخري.

وأوضح راضي أن شركته قد أبلغت جميع الشركات الصينية أول أمس بإلغاء تواجدها في المعارض، لافتا إلي أن عددهم يصل إلي نحو 250 شركة، ومن المقرر عرض الماكينات الصينية من خلال الوكلاء المصريين في السوق المصرية.

55 عارضا يشاركون في “إيجي هوم تكس”.. و680 عارضا في “إستيتش آند تكس”

وأوضح راضي أن معرض إيجي هوم تكس يعد من أكبر وأهم المعارض التي تقام في مصر في هذا الشأن ويشارك فيه حوالي 55 شركة، فيما يعد معرض إستيتش آند تكس في أكبر معرض في إفريقيا والشرق الأوسط في مجال ماكينات الخياطة والملابس والتطريز والطباعة علي الأقمشة، ويصب عدد الشركات العارضة به إلي أكثر من 680 شركة من جنسيات مختلفة.

وأشار إلي أن هذه المعارض تقام تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة، وتدعم توجه الحكومة المصرية نحو تنمية صناعة الغزل والنسيج في مصر، خاصة أنها من الصناعات الحيوية وكثيفة العمالة وتتميز فيها مصر بخبرات كبيرة.

وكانت جريدة “المال” قد نشرت تقريرا الأسبوع الماضي قيام الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA المنظمة لـ معرض برشلونة للاتصالات بإلغاء الدورة التي كان مقررة خلال الفترة من 24 إلي 27 فبراير مع انتشار فيروس كورونا.

وكانت عدد من الشركات العالمية أعلنت عن انسحابها من المشاركة فى دورة العام الحالي من معرض برشلونة للاتصالات الذى يقام خلال الفترة من 24 إلى 27 فبراير الجاري، ومنها سوني وإريكسون وفيسبوك وأمازون وزي تي إيه وفيفو .

وأرجعت الشركات المنسحبة السبب إلى خوفها من إصابة عملائها وموظيفها بـ فيروس كورونا.