«فيت وورك» تتوسع فى تقديم خدمات العناية بالحيوانات الأليفة وتدرس التوسع بأسواق شمال أفريقيا

تستهدف منصة «فيت وورك» Vetwork المتخصصة فى تقديم خدمات الطلب البيطرى «أونلاين» طرح حزمة من الخدمات الجديدة للعملاء خلال2023، علاوة على التوسع فى دول جديدة بمنطقة شمال أفريقيا بعد نجاحها فى إتاحة الخدمة بالسوقين السعودية والإماراتية.

وقال فادى عزونى، الرئيس التنفيذى للمنصة، إن «فيت وورك» تأسست خلال عام 2016 كمنصة متخصصة فى تقديم الخدمات البيطرية عبر شبكة الإنترنت إذ تعد سوقا إلكترونية مشتركة تجمع بين راغبى الخدمة ومقدميها من اطباء بيطريين وأخصائيين فى تقديم خدمات العناية بالحيوانات الأليفة.

وأوضح – فى حواره مع «المال» – أن شركته تسعى إلى تقديم خدمات جديدة وتجربة أفضل للمستخدمين -على حد تعبيره، لافتا إلى أن إستراتيجية «فيت وورك» ترتكز على التوسع فى تقديم منتجات جديدة للحيوانات الأليفة والإكسسوارات الخاصة بها، علاوة على تقديم خدمات تقليم الأظافر وقص الشعر.

نعمل فى 10 محافظات سعودية ودبى وأبو ظبى والشارقة بالإمارات

ولفت إلى أن التطبيق يخطط لزيادة حجم أعماله فى أسواق منطقة الخليج العربى خلال النصف الثانى من العام الجارى ومنها السعودية والإمارات، مشيرا إلى أن «فيت وورك» تعمل حاليا فى أكثر من 10 محافظات سعودية مثل جدة ومكة والرياض وينبع، بالإضافة إلى دبى وأبو ظبى والشارقة بالإمارات.

إتاحة الاستشارات الطبية للمستخدمين عبر «الفيديو كول» بالتعاون مع كيانات إسبانية

وكشف عن اعتزام المنصة طرح حزمة من الخدمات الجديدة للعملاء خلال 2023 على رأسها قراءة تصرفات الحيوان الأليف وقياس ردود أفعاله، إلى جانب التنبؤ باحتياجاته من الطعام والشراب وذلك من خلال تعقب حركة ذيله وشكل عينيه والمظهر العام لجسده، وبيع المواد الغذائية من خلال المنصة، بالإضافة إلى تقديم خدمة الاستشارات الطبية للمستخدمين عبر خاصية «الفيديو كول» بالتعاون مع شركات إسبانية متخصصة فى مجال الذكاء الاصطناعى .

خطة للوصول إلى 3 ملايين مستخدم وتنفيذ مليون زيارة منزلية شهريا

و لفت إلى أن «فيت وورك» تدرس كذلك التوسع فى أسواق جديدة بمنطقة شمال أفريقيا، مقدرا إجمالى عدد مستخدمى المنصة خلال النصف الأول من 2022 بنحو 38 ألفا ونستهدف الوصول إلى 3 ملايين مستخدم، فضلا عن تنفيذ مليون زيارة منزلية بحلول نوفمبر من العام المقبل.

وألمح إلى أن المنصة حصلت على استثمارات بقيمة مليون دولار من صناديق رأسمال مخاطر ومسرعات أعمال مثل500 startups ومستثمرين ملائكة ككايرو آنجلز، بالإضافة إلى رجال أعمال من السعودية والإمارات وكندا، كما تضاعف أيضا حجم أعمال الشركة وقيمتها السوقية خلال العام الماضى بمعدل 7 مرات، وتسعى لزيادتها إلى 10 أضعاف بنهاية2022.

نتعامل مع 400 مقدم خدمة..وحصلنا على مليون دولار تمويلات

وتابع قائلا: نتعامل مع 400 مقدم خدمة فى مصر والسعودية والإمارات من بينهم عيادات بيطرية وأطباء متخصصين يعملون بنظام العمل الحر، مشيرا إلى أنه يتم اختيار البيطريين على المنصة وفقا لمهاراتهم العملية وخبرتهم، علاوة على قدرتهم على التواصل البناء مع العملاء.

وأكد أن الهدف الرئيسى للمنصة هو توفير مصدر دخل إضافى لمقدمى الخدمات البيطرية المصريين خاصة وأن رواتبهم ضئيلة بالقياس إلى أهمية التخصص، إلى جانب توفير برامج تعليمية لهم تصقل مهاراتهم.

فى سياق متصل، كشف عن دراسة المنصة مشروع بالتعاون مع جامعة القاهرة لتقديم دورات تدريبية للبيطريين من خلال تقديم محتوى تعليمى إلكترونى موثق رسميا منها، منوها إلى أنه يوجد أيضا مشروع مماثل قيد الدراسة مع جامعة الملك فيصل بالسعودية.

وقال إن «فيت وورك» تعاونت مع شركة «نستله» ضمن برنامج مسرعات أعمال مما أسفر عن فوز المنصة ضمن مسابقة خاصة بالبرنامج والتى شملت 150 شركة على مستوى العالم، مؤكدا أن «فيت وورك» كانت الشركة العربية الوحيدة فى البرنامج.

وأضاف أن سعر خدمة الكشف داخل مصر لا يتجاوز 100 جنيه، متابعا أن متوسط سعر الخدمات المقدمة فى السوق المحلية يصل إلى 150 جنيها، مقابل 300 ريال سعودى فى المملكة وذلك على حسب عدد الخدمات المقدمة .

وأكد أن فترة الإغلاق الكامل التى تلت الموجة الأولى من انتشار جائحة كورونا خلال عام 2020 أدت إلى تراجع معدل أعمال المنصة بنسبة %70 وتعاقدت آنذاك مع 4 ملاجئ للحيوانات الأليفة داخل القاهرة.

وأكد أن مقدمى الخدمة على المنصة ملتزمون حتى الآن بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمجابهة وباء كوفيد- 19 ومنها الارتداء المستمر للأقنعة الطبية والتعقيم المستمر للأيدى والأدوات المستخدمة فى العناية بالحيوان.