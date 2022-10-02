«فيت ورك» تستهدف جمع تمويلات من 2 - 3 ملايين دولار

تستهدف شركة «فيت ورك» المتخصصة فى تقديم خدمات الطب البيطرى أونلاين بدء جولة تمويلية بقيمة تتراوح من 2 إلى 3 ملايين دولار خلال شهر، على أن يتم إغلاقها خلال النصف الأول من 2023.

وقال فادى عزونى، الشريك المؤسس للشركة إنها حصلت مؤخرا على تمويل معبرى بقيمة 600 ألف دولار وتفاوض صناديق استثمار أمريكية وسعودية على تدبير شريحة جديدة تصل إلى 100 ألف.

وأوضح لـ«المال» أن شركته تعتزم توظيف هذه التمويلات فى تطوير خدماتها وفتح أسواق جديدة فى منطقة الخليج العربى بخلاف التواجد فى أسواق مصر و السعودية و الإمارات .

وأكدت آلاء عطية ، الشريك المؤسس للشركة أنها تستعد لتقديم خدماتها بأحد المجمعات السكنية المغلقة فى منطقة القاهرة الجديدة، بالتعاون مع إحدى شركات التطوير العقارى بداية العام المقبل .

وكشفت عن اعتزام «فيت ورك» المشاركة فى مؤتمر «Slush» بهلسينكى بفنلندا خلال نوفمبر المقبل، الذى يربط بين مؤسسى الشركات الناشئة و المستثمرين حول العالم، بهدف تعريف المستثمرين بخدماتها.

يذكر أن «فيت ورك» تأسست عام 2016 كمنصة متخصصة فى تقديم الخدمات البيطرية عبر شبكة الإنترنت تجمع بين راغبى الخدمة ومقدميها من أطباء بيطريين وأخصائيين فى تقديم خدمات العناية بالحيوانات الأليفة.

وتعمل «فيت ورك» حاليا فى أكثر من 10 محافظات سعودية منها جدة ومكة والرياض وينبع، بالإضافة إلى دبى وأبو ظبى والشارقة بالإمارات.

وكانت «فيت ورك» حصدت تمويلا بقيمة مليون دولار من صناديق رأسمال مخاطر ومسرعات أعمال مثل «500 startups» ومستثمرين ملائكة ككايرو آنجلز، بالإضافة إلى رجال أعمال من السعودية والإمارات وكندا.

وتتراوح أسعار الخدمة فى مصر من 100 إلى 150 جنيها، مقابل 300 ريال سعودى فى المملكة.