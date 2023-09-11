«فيتو» يجمع إلهام شاهين ورانيا يوسف بعد 9 سنوات

تعود النجمتان الهام شاهين ورانيا يوسف للتعاون الفني سويا بعد غياب 9 سنوات في فيلم سينمائي جديد ” فيتو” للمخرج ياسر سامي وسيتم بدء تصويره خلال فترة قصيرة .

ويناقش الفيلم العديد من القضايا الاجتماعية وخاصة التي تخص العنف التي تتعرض لها المرأة في مجتمعنا.

ويسجل الفيلم التعاون الثانى بين رانيا يوسف وإلهام شاهين في السينما بعد مشاركتهما في فيلم “ريجاتا” للمخرج محمد سامى والذى تم عرضه عام 2015 وشارك في بطولة الفيلم عمرو سعد، محمود حميدة، فتحى عبد الوهاب، أحمد مالك، وليد فواز، أمير شاهين، جلال الزكى، ساندى علي، علاء زينهم، مريم سعيد صالح ومن تأليف محمد سامى ومعتز فتيحة.