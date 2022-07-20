فيتوريا : سنحاول صناعة صلاح جديد في مصر.. ولم أتواصل مع كيروش حتى اللحظة

رفض المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، الحديث عن كواليس ما دار بينه وبين محمد صلاح، عقب توليه المهمة الجديدة، مؤكدًا أنه يحترم اللعب الجماعي وكل لاعبي مصر.

وقال روي فيتوريا، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم: محمد صلاح لاعب مشهور وهو الأفضل في العالم ولكن نحن سنحاول أن نصنع صلاح جديدًا في مصر.

وأضاف: لست ساحرًا ولكنني سأعمل ونحاول تنفيذ أفكارنا وتطوير الأداء وطريقة اللعب ولكن هذا لن يحدث بين يوم وليلة، وبدأت بالفعل أنا وجهازي الفني متابعة المباريات المصرية وسأتحدث مع اللاعبين وأخبرهم هل يلعبون بالطريقة التي نريدها أم لا، وسأمنح اهتمامي لكل اللاعبين.

وعن علاقته بمدربي الدوري المصري، قال فيتوريا: أتواصل مع المدربين البرتغاليين في الدوري المصري حتى الآن، في القريب سأفعل ذلك، ومن الممكن غدًا مقابلة سواريش وفيريرا والتحدث معهما قليلًا، على هامش نهائي كأس مصر.

وتابع: أريد أن يعمل كل مدربي الدوري المصري بشكل جيد مع فرقهم ومع اللاعبين لأن هذا سيفيد المنتخب، من الآن سأتحدث معهم كثيرًا وسنعمل معًا من أجل تطوير جودة اللاعبين.

وواصل: أنا مدرب أفضل أن يكون فريقي هو المسيطر على اللعب وأن تكون هناك فلسفة معينة ناتجة عن المدرب، يطبقها مجموعة قوية من اللاعبين.

وتطرق فيتوريا للحديث عن ضعف فرص الاحتراف للاعب المصري، قائلًا: منتخبات إفريقيا لديها الكثير من اللاعبين المحترفين في أوروبا، بعكس هنا، وهذا ما سنحاول أن نعمل عليه لنقلل الفارق بين اللاعب الذي يلعب داخل بلاده واللاعب المحترف.

وعن علاقته بكيروش والحديث معه قبل قبول عرض الفراعنة، قال فيتوريا: لم أتحدث معه، أنا لا أريد أن أحصل على صورة مختلفة لا أريدها في هذا التوقيت، لذلك أجلت التواصل معه.

وأتم حديثه: سيرتي الذاتية ستكتمل مع منتخب مصر وسنحقق البطولات معًا، أشكر الجميع على حسن استقبالهم وأشكر كل من تواصل معي.