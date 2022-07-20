فيتوريا : أصبحت مصريا مثلكم.. وافقت على مشروع المنتخب لأنه مدعوم من 100 مليون مصري

أعرب المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، عن سعادته بتولّي مهمة تدريب الفراعنة، خاصًة في ظل اقتناعه بالمشروع الذي عُرض عليه من جانب اتحاد الكرة.

وبدأ روي فيتوريا حديثه، خلال المؤتمر الصحفي: تدريب منتخب مصر بالنسبة لي أمر رائع، وأنا سعيد أنني هنا، ولدينا مشروع للمنتخب، خلال السنوات المقبلة، لدينا مهمة وطريق يجب أن نصل لنهايته وتحديات صعبة ولكننا قادرون على جعلها سهلة.

وأضاف: أكبر شيء بالنسبة لي أنني هنا في بلد تتنفس كرة القدم، وملايين من الجماهير سيدعمونا، نحن دائمًا نعمل بأفضل شكل وبكل ما لدينا من احترافية وشفافية لأن هذا يعكس صورتنا والماركة المسجلة لنا.

وتابع فيتوريا: من اليوم أصبحت مصريًّا مثلكم، ولديَّ أمل أن أصل للهدف الذي نتمناه ولا يوجد شخص يستطيع العمل وحيدًا، ولذلك يجب أن نكون جميعًا يدًا واحدة لنحقق أهدافنا.

وتطرّق المدرب البرتغالي للحديث عن أسباب اختياره تدريب الفراعنة: بعد أن عملتُ في الكثير من الأندية ولأنني أفكر في مشروع للمستقبل وافقت على تدريب منتخب مصر خاصة أنني ما زلت مدربًا شابًّا.

وتابع: عندما قال لي حازم إمام إن مشروع منتخب مصر مدعوم من 100 مليون مصري وافقت على الفور.

وواصل: اللاعب المصري يمتلك احترافية كبيرة ويستطيع تطوير نفسه مع الوقت، وسنحاول بشكل تدريجي العمل على تطوير اللاعبين مع الرؤية والطريقة التي سنعمل بها.

وأتمّ حديثه: مصر بها جودة عالية من لاعبي كرة القدم، ولكن يجب أن نعمل على تطوير وتحسين أداء وجودة اللاعبين.