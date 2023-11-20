«فيتنس برايم» تُخطط لمضاعفة رأسمالها ليصل إلى 120 مليون جنيه

قال سامح المنجوري، الرئيس التنفيذي لشركة فيتنس برايم للأندية الصحية، إنها تُخطط لمضاعفة رأسمالها خلال الفترة المقبلة ليصل إلى 120 مليون جنيه.

وأضاف أن رأس المال الحالى يبلغ 67 مليون جنيه، وسيتم إجراء عمليتين جديدتين خلال الفترة المقبلة، في إطار مساعى الشركة لرفع حجم أعمالها وتمويل التوسعات المقبلة.

ولفت المنجوري، إلى أن هناك هدفا آخر من إجراء زيادة رأس المال الشركة، هو نيتها المستقبلية لنقل قيد أسهمها فى السوق الرئيسية.

وكشف أن الشركة تعتزم ضخ استثمارات جديدة خلال العام المقبل بواقع 80 مليون جنيه، موضحًا أن تكلفة المركز الواحد تصل إلى 50 مليونًا.

واحتفلت البورصة المصرية اليوم ببدء التداول على أسهم شركة فيتنس برايم للأندية الصحية في بورصة النيل.

وقالت البورصة المصرية، إنه سيتم بدء التداول اليوم دون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت المعمول بها، وأن يتم التداول اعتبارا من جلسة غد الثلاثاء طبقا للآليات المعمول بها بالسوق المدرج بها الورقة المالية.