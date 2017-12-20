فيتنام: 312 مليون دولار حجم التبادل التجاري مع مصر في 11 شهرا

بحسب بيانات السفارة الفيتنامية بالقاهرةسمر السيدقالت بيانات صادرة عن السفارة الفيتنامية لدى القاهرة، إن التبادل التجارى بين مصر وفيتنام سجل خلال الـ11 شهراً الأولى من هذا العام نحو311.8 مليون دولار، موزعة بين 294.8مليون دولار صادرات فيتنامية بينما سجلت الصادرات المصرية 17

بحسب بيانات السفارة الفيتنامية بالقاهرة



سمر السيد

قالت بيانات صادرة عن السفارة الفيتنامية لدى القاهرة، إن التبادل التجارى بين مصر وفيتنام سجل خلال الـ11 شهراً الأولى من هذا العام نحو311.8 مليون دولار، موزعة بين 294.8مليون دولار صادرات فيتنامية بينما سجلت الصادرات المصرية 17مليون دولار.

وأوضحت البيانات التى حصلت “المال” على نسخة منها، أن التجارة المشتركة بين الدولتين سجلت فى العام الماضى نحو 312.1 مليون دولار ، كان الجانب الأكبر فيها واردات مصرية قدرها 294.3مليون فى حين وصلت الصادرات إلى 17.8مليون .

ولفتت إلى أن أهم صادرات مصر تتمثل فى مجالات الصناعات الغذائية والصناعات الطبية ومواد البناء وجلود أحذية ومنتجات جلدية وحاصلات زراعية ومنتجات صيدلية بينما تستورد من فيتنام منتجات كيماوية وأسمدة وأثاث وسلع هندسية والكترونية ومكسرات وملابس ومنسوجات وأجهزة هاتف .

ووفق البيانات، تتزايد الفرص أمام الشركات المصرية للتصدير لفيتنام خاصة للمنتجات الكيماوية والأدوية والأسمدة والنسيج الخام والقطن ومستحضرات التجميل والخضر والفاكهة

ولفتت إلى أن الحجر الزراعى الفيتنامى أدرج مصر ضمن قائمة الدول المسموح لها بتصدير المنتجات الزراعية ذات الأصل النباتى لها بما فى ذلك بنود الموالح اعتباراً من 30 أكتوبر الماضى .