فيتنام تدفع 30 ألف دولار فدية لقراصنة الإنترنت

خالد بدر الدينأكد توم روبينسون، رئيس عمليات شركة إيليبتيك إنتربرايز لأمن الإنترنت، التى تعمل مستشارة لبنوك وشركات فى بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، أن فيتنام دفعت حوالى 30 ألف دولار فدية حتى الآن لقراصنة الإنترنت الذين شفروا العديد من كمبيوترات الشركات هناك بفيروس رانسوم وير، وأنه م

خالد بدر الدين

أكد توم روبينسون، رئيس عمليات شركة إيليبتيك إنتربرايز لأمن الإنترنت، التى تعمل مستشارة لبنوك وشركات فى بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، أن فيتنام دفعت حوالى 30 ألف دولار فدية حتى الآن لقراصنة الإنترنت الذين شفروا العديد من كمبيوترات الشركات هناك بفيروس رانسوم وير، وأنه من المتوقع أن ترتفع الفدية أكثر من ذلك مع بدء العمل غدا.

أعلن روب وينرايت مدير وكالة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي (اليوروبول) اليوم الأحد إن الهجوم الإلكتروني الذى اجتاح العديد من دول العالم يوم الجمعة الماضى أصاب 200 ألف ضحية في 150 دولة على الأقل، وأنه يخشى تزايد العدد عندما يعود الناس للعمل غدًا الإثنين.

وذكرت وكالة رويترز إن الفرق الفنية أسرعت اليوم الأحد إلى إصلاح أجهزة الكمبيوتر وسط مخاوف من أن هجوما إلكترونيا عطل مصانع سيارات ومستشفيات ومتاجر في مختلف أنحاء العالم وقد يحدث المزيد من الفوضى من جديد غدا الإثنين مع عودة الموظفين للعمل فى أول يوم عمل هذا الأسبوع.

وقال مارين إيفزيتش الشريك في برايس ووتر هاوس كوبرز والمتخصص في أمن الإنترنت إن انتشار الفيروس الإلكتروني (رانسوم وير المنبثق من واناكراي) وهو برنامج ابتزاز أصاب أكثر من 100 ألف كمبيوتر قد تباطأ لكنهم حذروا من أن الهدنة قد تكون قصيرة ومن المتوقع أن تظهر نسخ جديدة من الفيروس ولم يعرف بعد حجم الضرر الذي خلفه الهجوم الذي وقع منذ يوم الجمعة.

ويتوقع كريستيان كارام الباحث الأمني في سنغافورة أن يسمع الكثير صباح غد عندما يعود المستخدمون إلى مكاتبهم وقد يقعون ضحية لرسائل الاحتيال الإلكترونية أو أساليب أخرى غير معروفة ربما يستخدمها الفيروس يوم الاثنين الذى سيكون مشحونا بالعمل خاصة في دول آسيا التي ربما لم تشهد بعد أسوأ التأثيرات مع استئناف الشركات والمؤسسات والبنوك تشغيل أجهزة الكمبيوتر فيها.

وأعلنت شركة رينو للسيارات أمس إنها أوقفت العمل في مصانعها في ساندوفيل بفرنسا وفي رومانيا للحيلولة دن انتشار البرنامج الخبيث عبر أنظمتها ومن بين الضحايا الآخرين مصنع لشركة نيسان في شمال شرق إنجلترا كما تأثرت مئات المستشفيات والعيادات التابعة لخدمات الصحة الوطنية البريطانية بالهجوم الإلكتروني يوم الجمعة مما أجبرها على إرسال المرضى إلى مستشفيات أخرى كما أكدت شركة دويتشه بان الألمانية لتشغيل القطارات إن الفيروس أصاب بعض الإشارات الإلكترونية في المحطات التي تعلن رحلات الوصول والسفر.

وخدع قراصنة الانترنت ضحاياهم من خلال فتح برمجيات خبيثة في مرفقات برسائل إلكترونية على أن تقوم البرمجيات وهي أحد أنواع برمجيات رانسوم وير بتشفير البيانات على أجهزة الكمبيوتر وتطلب فدية تتراوح بين 300 و600 دولار لفك الشفرة وإتاحة الوصول للبيانات ويعتقد بعض حبراء الأمن السيبرى إن هذه الفيروسات من تطوير وكالة الأمن القومي الأمريكية ولكنها تعرضت للسرقة من مركز لأدوات القرصنة تابع لوكالة المخابرات الوطنية الأمريكية.