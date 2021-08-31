«فيتش» : القطاع الاستهلاكى فى مصر مع «كورونا» متفرد وارتفع بينما إنفاق الأسر تأثر عالميًا

الوكالة ذكرت أن تعافى هذا القطاع تحديدًا يستغرق من (2-3) أعوام ؛ فى حين أنه فى الحالة المصرية شهد صمودًا أثناء الجائحة، وأداءً قويا فيما بعد الجائحة

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تقريراً أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، يرصد ما أصدرته وكالة “فيتش سوليوشينز” فى أغسطس الجارى، حول توقعات النمو فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأوضح أسامة الجوهرى مساعد رئيس الوزراء والقائم بأعمال رئيس المركز، أن وكالة “فيتش” أشادت فى تقريرها بالأداء الإيجابى للقطاع الاستهلاكى فى مصر، وتفرده إقليميًا ودوليًا فى تحقيق أداء قوى أثناء وبعد جائحة فيروس كورونا فى حالة وصفتها الوكالة بأنها نادرة الحدوث.

وتابعت بأن ذلك خاصة أن الإنفاق الحقيقى للأسر فى غالبية الأسواق العالمية تأثر سلبًا كنتيجة طبيعية للجائحة، وهى الأسواق التى لدى العديد منها مسيرة لقاحات تسير بمعدلات أسرع بكثير من المعدلات المصرية.

وأضاف الجوهرى، أن الوكالة ذكرت أن تعافى هذا القطاع تحديدًا يستغرق من (2-3) أعوام ؛ فى حين أنه فى الحالة المصرية شهد صمودًا أثناء الجائحة، وأداءً قويا فيما بعد الجائحة.

ووفقًا لتقديراتها فإن الإنفاق الاستهلاكى للأسر خلال عام 2021 زاد بنسبة (15%) عن مستواه ما قبل الجائحة خلال عام 2019، وتتوقع أن يتزايد بنسبة (21%) خلال عام 2022 مقارنة بعام 2019.

وأشارت وكالة “فيتش” فى تقريرها إلى أن الأداء القوى للقطاع الاستهلاكى فى مصر، يرجع إلى بعض السياسات الحكومية المنفذة، والمتعلقة بدعم الفئات المتضررة من جائحة فيروس كورونا، إلى جانب تدفق تحويلات العاملين بالخارج، والتحكم النسبى فى التضخم والسياسة النقدية التوسعية بما يدعم القوة الشرائية للأسر.