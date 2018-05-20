فيتش: ديون الأسواق الناشئة تتجاوز 19 تريليون دولار

خالد بدر الدين: وكشف تقرير «فيتش» عن أنه برغم تطور أسواق السندات بالعملة المحلية فى الدول النامية والناشئة فإن حكومات هذه الدول ستواجه صعوبات عند الاقتراض بسبب الارتفاع الشديد فى تكاليف الديون وتزايد قوة الدولار وتباطؤ تدفق رءوس الأموال.وقفز مؤشر الدولار خلال الأسبوع الماضى، بأك

خالد بدر الدين:



وكشف تقرير «فيتش» عن أنه برغم تطور أسواق السندات بالعملة المحلية فى الدول النامية والناشئة فإن حكومات هذه الدول ستواجه صعوبات عند الاقتراض بسبب الارتفاع الشديد فى تكاليف الديون وتزايد قوة الدولار وتباطؤ تدفق رءوس الأموال.

وقفز مؤشر الدولار خلال الأسبوع الماضى، بأكثر من %1.2 مع ارتفاعه لخمس جلسات لتزداد مكاسبه منذ منتصف فبراير إلى %5 مع مراهنة المستثمرين على أن مجلس الاحتياطى الفيدرالى، سيرفع أسعار الفائدة الأمريكية ست مرات على الأقل مع نهاية العام القادم لكبح التضخم.

وترى مونيكا إينسول، رئيسة فريق بحوث أسواق الائتمان فى «فيتش» أنه إذا تحولت سياسة التيسير النقدى إلى قيود متشددة بأكثر من المتوقع، فإن ديون الدول النامية والناشئة ستتعرض لضغوط متزايدة، وإذا تراجعت شهية المستثمرين لمخاطر ديون هذه الدول، فإنها تواجه مصاعب فى إعادة التمويل حتى فى أسواقها المحلية، بينما تشكل التدفقات المالية خارج هذه الدول ضغوطا على أسعار الصرف أوعلى الاحتياطى الأجنبى فيها.

وأكدت أن التدفقات المالية نحوالأسواق الناشئة والبلاد النامية قد تتقلص مع حصول المستثمرين على مستوى العالم على عوائد أعلى من الأصول الأمريكية، مما يزيد من التحديات على الحكومات التى تسعى إلى تمويل العجز فى حسابها الجارى أوإعادة تمويل ديونها الخارجية، مما يؤدى إلى ضعف قيمة عملاتها أوانخفاض فى احتياطياتها الأجنبية.

وتابعت : «إذا كانت أوكرانيا وتركيا والأرجنتين تمثل كبرى دول الأسواق الناشئة الأكثر تعرضا للمخاطر المالية، فإن «فيتش» ترى أيضا مخاطر مالية مرتفعة لدول أخرى منها الإمارات العربية المتحدة وقطر وبيرو وكزاخستان، بسبب اعتمادها على الديون الخارجية، بينما وضعت الصين ضمن الدول متوسطة المخاطر، وإن كانت أهم التحديات التى تواجه حكومة بكين تنحصر فى ارتفاع ديون قطاعاتها الاقتصادية.

وسجلت «فيتش» سبع شركات فى الأسواق الناشئة عجزت عن سداد ديونها خلال العام الماضى، بينما لم تسجل هذا العام سوى حالة واحدة فقط، هى شركة «أندريد جوتيريز» أكبر شركة مقاولات فى البرازيل، برغم أن سندات الأسواق الناشئة التى تبيعها الحكومات بالعملة المحلية، يشتريها مستثمرون محليون، مثل صناديق معاشات وشركات تأمين وبنوك، والتى تمثل مصدر تمويل مستقر نسبيا.



قالت وكالة «فيتش» الأمريكية للتصنيف الائتمانى إن الديون المستحقة على الأسواق الناشئة والبلاد النامية تضخمت من 5 تريليونات دولار منذ عشر سنوات إلى أكثر من 19 تريليونا حاليا بارتفاع 280 %.

وذكرت وكالة «بلومبرج» إن مستويات الديون التى قفزت خلال السنوات العشر الأخيرة جعلت دول الأسواق الناشئة والنامية معرضة لمخاطر ظروف التقييد النقدى، فى وقت يرفع فيه مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة.

