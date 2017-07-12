فيتش: دين مصر الحكومي سينخفض ومخاطر سياسية في 2018

قالت وكالة فيتش الأمريكية للتصنيف الائتماني، في تقرير عن الاقتصاد المصري، صدر اليوم الأربعاء، إن الموازنة الجديدة التى أقرتها الحكومة المصرية وخفض دعم الكهرباء والوقود تؤكد استمرار التزام مصر بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية التى يدعمها صندوق النقد الدولي.

وتوقعت فيتش انخفاض عجز الموازنة والدين الحكومي، وظهور مخاطر سياسية خلال الانتخابات الرئاسية القادمة المقررة فى مايو 2018 “تشبه ما حدث خلال الانتخابات البرلمانية عام 2015 “.

وقالت فيتش إن العجز فى الميزانية سيصل إلى 9.1 % من الناتج المحلى الإجمالى مع تحقيق عجز أولى بحوالى 0.3 % من الناتج المحلى الإجمالى مما يعنى تراجعا بسيط عن المستهدف.

وتابعت :”لكن هناك مجال لتحقيق إيرادات أكثر مما جاء فى الموازنة ولاسيما مع ارتفاع التضخم وبعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتى ستكون من الموارد الهامة لإيرادات السنة المالية الحالية بعد زيادتها إلى 14% وتحسين تطبيقها على الخدمات”.

وترى وكالة فيتش إن تقليص العجز المالى يساعد على تعزيز الائتمان السيادى لمصر، غير أن خفض نسبة الدين الحكومى يتطلب عدة سنوات لأن أوضاع المالية العامة من نقاط الضعف الرئيسية فى ملف الائتمان السيادى لها .

وتقدر فيتش نسبة الدين الحكومى العام إلى الناتج المحلى الإجمالى بأكثر من 100 % مع نهاية السنة المالية الماضية بعد تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى، ولكن الوكالة تتوقع انخفاض هذه النسبة إلى 87.9 % فى السنة المالية 2018 – 2019 ، وسيعتمد هذا الخفض على تحقيق فائض أولى بسيط و وزيادة النمو الاقتصادى.

وتوقعت المؤسسة في تقريرها، ارتفاعا طفيفا في الإنفاق الحكومى عن المستهدف فى الموازنة، حيث تزيد الحكومة من الإنفاق الاجتماعى مثل دعم الغذاء والمعاشات وأجور موظفى الحكومة والتى ستزيد فى الموازنة الحالية بحوالى 8%.

وقالت إن التوقعات في الموازنة الحالية بتحقيق نمو في الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 4.6% يتفق بدرجة كبيرة مع توقعاتها.

وكانت مؤسسة فيتش ثبتت فى نهاية يونيو وكذلك فى بداية الشهر الجارى تصنيفات مصر طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت المؤسسة إن الاقتصاد المصري يواجه ارتفاعا فى عجز الموازنة ونسبة الدين الحكومى إلى إجمالى الناتج المحلى، بالإضافة إلى بعض التقلبات السياسية فى الفترة الأخيرة، غير أن تلك المخاطر يقابلها على الجانب الآخر التزام السلطات بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى وتحسن التمويلات الخارجية.

