فيتش تعدل نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية

❒ الوكالة : الدين الخارجى بلغ 100 مليار دولار مع نهاية العام الماضى بواقع %44 من الناتجكتب ـ خالد بدر الدين ـ أسماء السيد ـ منى عبدالبارىعدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى أمس الثلاثاء نظرتها المستقبلية للديون السيادية المصرية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية من مستقرة إلى إيجابية على الأجل الطويل، ك

❒ الوكالة : الدين الخارجى بلغ 100 مليار دولار مع نهاية العام الماضى بواقع %44 من الناتج

كتب ـ خالد بدر الدين ـ أسماء السيد ـ منى عبدالبارى

عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى أمس الثلاثاء نظرتها المستقبلية للديون السيادية المصرية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية من مستقرة إلى إيجابية على الأجل الطويل، كما أكدت تصنيفها السابق للاقتصاد عند B.

قال دكتور عمرو حسنين، رئيس شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى “ميريس” إن تعديل فيتش نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى يعنى أنه سيتم تعديل التصنيف الائتمانى خلال فترة تتراوح بين 6 أشهر وعام ليصبح B+ بدلاً من تصنيف B الحالى.

ورجحت الوكالة تراجع نسبة الدين العام إلى 93 % من الناتج المحلى بنهاية العام 2018، مقارنة بأعلى معدلاته التى سجلت 103 % فى 2017، على أن تواصل الهبوط إلى 88 % فى السنة المالية 2019 مع انتهاء برنامج قرض صندوق النقد الدولى.

إلا أن الوكالة ترى فى الوقت نفسه أن الحكومة المصرية عليها بذل المزيد من الجهود خلال عدة سنوات للتخلص من النسبة المرتفعة للدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى الذى تعانى منه منذ ثورات الربيع العربى.

وتقول الوكالة إن التمويلات العامة ستظل نقطة الضعف الرئيسية للائتمان المصرى، ولكن صندوق النقد يتوقع استمرار الدعم المالى الذى سيساعد فى تقليص نسبة الدين العام للناتج المحلى الإجمالى خلال السنة المالية الحالية، لا سيما أن العجز الأولى – قبل اضافة فوائد الدين – بالموازنة هبط بحوالى 50 % من 5.3 % فى السنة المالية 2016 إلى 2.6 % فى السنة المالية 2017.

وتقدر فيتش وصول الدين الخارجى إلى حوالى 100 مليار دولار مع نهاية العام الماضى 2017 أو ما يعادل 44 % من الناتج المحلى الإجمالى بزيادة هائلة عن العام السابق الذى توقف فيه عند حوالى 23 % فقط من الناتج المحلى الإجمالى.

ووفقا لاحدث بيانات البنك المركزى، سجل الدين الخارجى لمصر نحو 79 مليار دولار بنهاية العام المالى 2016/2017.

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز S&P الأمريكية، أعلنت نوفمبر الماضى أنها حافظت على تصنيفها الائتمانى لمصر عند B -” ورفعت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية بسبب زيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى وتحسن نمو الاقتصاد.

ويرى حسنين أن خطوة تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد، وما قد يتبعها من تعديل فى التصنيف الائتمانى تؤدى إلى دخول مزيد من التدفقات النقدية لمصر سواء فى صورة استثمارات أجنبية مباشرة، أو فى أدوات الدين، كما يتيح لمصر الاقتراض بسعر فائدة أقل من المؤسسات الدولية، والبلاد الأخرى.

وأرجعت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث بشركة “فاروس القابضة للاستشمارات المالية، تغيير “فيتش” نظرتها لمصر لعدة عوامل، أولها استقرار سعر الصرف خلال الفترة الراهنة، وتحسن معدلات النمو المحققه خلال العام المالى المنقضى، وتفاؤل الحكومة بتحقيق نسبة نمو أكبر خلال العام المالى الجارى.

وأشارت السويفى الى أن تحسن ايرادات السياحة المحققة خلال العام المنقضي 2017 والتى بلغت 7.4 مليار دولار تُعد أحد الأسباب الداعمة.

فى سياق متصل توقعت إسراء أحمد، محلل الاقتصاد الكلى لدي “مباشر” استمرار تحسن الاقتصاد المحلى خلال الفترات المقبلة فى ظل التزام الحكومة باستكمال تطبيق خطتها الإصلاحية.

وكانت الحكومة طبقت فى بداية السنة المالية الحالية جولة أخرى من الزيادات السعرية فى الوقود والكهرباء، ورفعت ضريبة القيمة المضافة من 13 % إلى 14 %.

وأوضحت إسراء أحمد، أن “فيتش ” غيرت نظرتها وفقًا لعدة عوامل أولها تراجع معدل التضخم مؤخرًا، إضافة إلى رؤيتهم بقدرة الحكومة فى السيطرة على الدين العام.