فيتش ترفع التصنيف الائتماني لـ«مصر للتأمين» إلى AAA مع نظرة مستقبلية مستقرة

قامت مؤسسة فيتش العالمية برفع تصنيف شركة مصر للتأمين من “egy” AA+ إلى “egy”AAA مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو أعلى فئة تصنيف تمنحه شركة فيتش العالمية لمؤسسة مصرية نظرًا لقوة مركزها المالى ومكانتها المتميزة بالسوق كأكبر شركة تأمين مصرية، وذلك بعد المراجعة.

أهمية وأسباب رفع التصنيف الائتمانى للشركة

وأكد عمر جودة، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي، على أن رفع مؤسسة فيتش لتصنيف الشركة للتصنيف الأعلى بعد المراجعة ليصبح “egy “AAA مع نظرة مستقبلية مستقرة يعد بمثابة شهادة تفوق وريادة تمنح لشركة مصر للتأمين، على الرغم من الصعوبات والتحديات التى تمر بها الصناعة ليس محليا فحسب وإنما عالميا.

واعتبر أن هذا يعد نتاجا لما تؤمن به شركة مصر للتأمين وما يعد عقيدة راسخة لدى إدارتها أن الفرصة تخلق من رحم الأزمة، مشيرا إلى أن شركته برعت على مدار تاريخها الذي شارف على التسعين عاما في استثمار التحديات والصعوبات، وتحويلها لنقاط من القوة وفرص للتميز والتفوق.

وأشار جودة إلى أن ما وصلت إليه الشركة يأتي نتاج الخبرات المتراكمة والكفاءات التى تزخر بها الشركة والاستراتيجية الطموحة البناءة التى تنتهجها الشركة.

وأكد أن رفع التصنيف الائتماني للشركة جاء تأكيدا على أنها رائدة في مجال التأمين ولها تعاملات على نطاق واسع على المستوى الإقليمي، وتتمتع بالعديد من الميزات التنافسية القوية التى أهلتها لذلك التصنيف العالمي، وأنها تتميز بهيكل رأس مال قوى للغاية وفقا لنموذج رأس المال الخاص بمؤسسة التصنيف العالمية، كما تتميز الشركة بأداء مالى قوى.

وأشار جودة إلى أن هذا التميز جاء نتيجة تبني الشركة استراتيجية طموحة خلال الفترة الماضية لتطوير كل من العنصر البشري والتكنولوجي لتواكب كافة المتغيرات والمتطلبات لسوق التأمين اعتمدت فيها على تحقيق هدف النمو مع الحفاظ على ربحية الأعمال، تقديم مجموعة متميزة من المنتجات التأمينية للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتكلفة تأمينية منخفضة في إطار اهتمام الشركة بالتأمين متناهي الصغر وسعيا لتحقيق الشمول التأميني.

ولفت إلى أن شركته نجحت فى توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة مع أكبر المؤسسات في مصر من أجل وصول خدماتها إلى كافة المواطنين في إطار المساهمة في امتداد الشمول المالي بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف أنها تساهم في تقديم خدمات متعددة في اطار التنمية المستدامة ومنها على سبيل المثال انشاء مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في محافظة المنيا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومشروع قوى عاملة مصر للمساعدة في تطوير التعليم الفني كأول مدرسة متخصصة في تسويق الخدمات المالية في مصر وتأهيل الطلبة والطالبات بالخبرات اللازمة لسوق العمل وتدريبهم بأحدث الطرق والاساليب العلمية المتميزة سعيا منها لتحقيق هدف التعليم الجيد.

وأكد أنها تتبنى سياسة قوية لتمكين المرأة وتساهم في الأنشطة التي تعزز ذلك ايمانا منها بأهمية المرأة ودورها في نهضة المجتمع، وتعتمد على تطوير العنصر البشري ورفع كفاءته ايمانا منها بأهمية الاستثمار في العنصر البشري خاصة وان مصر للتأمين تعد المدرسة التي تخرج منها الكثير من قيادات سوق التأمين المصري في الماضي والحاضر.

واعتبر أن ثمرة هذه الاستراتيجية الطموحة والجهود المبذولة ان توجت مصر للتأمين بالنجاح والتفرد والريادة فهى تتمتع بتحقيق اعلى معدل ارباح في سوق تأمين الممتلكات وأكبر حصة لحقوق المساهمين بالإضافة الى الاستثمارات في مجالات عديدة لخدمة الاقتصاد الوطني .

وشدد أنه لم تكن إنجازات الشركة على المستوى المحلي فقط، ولكنها استعادت مكانتها الإقليمية لتحتل ما تستحقه في محيطها العربي والإفريقي والأسيوي، حيث حصلت الشركة على عضوية المجلس الفني لإدارة مجمعة تأمينات الطاقة والبترول في الإتحاد الأفروأسيوي للتأمين، عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التأمين الإفريقية وكذلك عضوية المجلس الفني لإدارة الصندوق العربي لتأمينات أخطار الحرب.

وأشار إلى شركته تتولى إدارة مجمعة إعادة التأمين للممتلكات التابعة للاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين بدءً من مطلع يناير 2024.

عن مصر للتأمين

ومن الجدير بالذكر أن شركة مصر للتأمين كإحدى شركات صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وأكبر شركة تأمين ممتلكات في مصر والشركة الوطنية الرائدة منذ نشأتها على يد رائد الاقتصاد الوطني طلعت حرب في 1934 حققت وما زالت سلسلة من الإنجازات التى تدل على الكفاءة والخبرة التى تتمتع بها الشركة فقد كانت مصر للتأمين أول شركة تأمين تحصل على شهادة ISO9001:2015.

وحصلت الشركة على جائزة أفضل شركة تأمين في أفريقيا للعام 2015 وجائزة الريادة كأحد أفضل الشركات أداء بالأسواق الأفريقية للعام 2017/2018 من المنظمة الافريقية للتأمين AIO ، كما حصل العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة على جائزة افضل رئيس تنفيذي في افريقيا للعام 2023 وحصلت الشركة مؤخرا على تصنيفًا محليًا AAA.EG لعام 2022/ 2023 من مؤسسةAM best العالمية .

عن مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى

ويذكر أن مؤسسة التصنيف فيتش تعد من كبريات مؤسسات التصنيف فى العالم حيث أنشئت عام 1913 بالولايات المتحدة الأمريكية، وتقوم بتصنيف عدد كبير من المؤسسات المالية فى مصر والعالم. ويعتمد التصنيف فى المؤسسة على عدد من العناصر بعضها كمى والاخر كيفى منها الصناعة، البيئة التشغيلية التى تعمل فيها الشركة، موقع الشركة داخل السوق، القاعدة الرأسمالية، كفاءة وقوة رأس المال، أدائها المالى، استثمارات الشركة، ومدى السيولة فى الأدوات الاستثمارية فضلا عن إدارة الأصول والخصوم فيها، كفاية المخصصات، كفاءة عمليات إعادة التأمين للحد من المخاطر والكوارث، نوعية الملكية، الحوكمة وكفاءة الإدارة المسئولة عن التشغيل.