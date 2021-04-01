«فيتش»: تراجع أرباح شركات التأمين بسبب خسائر «كورونا»

أفادت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني أن غالبية شركات التأمين في سوق لندن قد تراجعت إما إلى خسارة أو ربح ضئيل للغاية في عام 2020، حيث عوضت التكاليف المرتبطة بوباء “كورونا” معظم أرباح الاكتتاب والاستثمار.

وقال وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى إنه رغم تعافي عائدات الاستثمار بالنسبة لشركات التأمين بشكل جيد في النصف الثاني من عام 2020، تذكر وكالة فيتش أن العائدات لم تكن كافية للتعويض عن خسائر الاكتتاب.

خسائر عنيفة بسبب تعويضات توقف الأعمال بسبب كورونا

ولاحظ محللو فيتش أن الخسائر الوبائية الخاصة بفيروس كورونا، المتعلقة بإلغاء الأحداث وبوالص انقطاع الأعمال قد دفعت النسب المجمعة إلى أكثر من 100% العام الماضي.

وتتوقع وكالة فيتش أن تنخفض الخسائر المرتبطة بالوباء في عام 2021، مع ذلك، نظرًا لاستنتاج حالة اختبار FCA BI هيئة الرقابة المالية البريطانية والتى حكمت لصالح حملة الوثائق الخاصة بتوقف الأعمال، إضافة إلى التعرض الأقل لمطالبات BI وإلغاء الأحداث من خلال تعديلات نص وثائق التأمين.

ولفتت فيتش إلى تسليط المحللون الضوء على التأثير غير المعروف لفيروس كورونا covid-19 المستجد على مطالبات الطرف الثالث.

ويتوقعون أن تبدأ في التطور في عامي 2021 و2022 مع إمكانية التأثير سلبًا على ربحية السوق.

خسائر الوباء وانخفاض العائد على الاستثمار يؤثران بالسلب

وفيما يتعلق بتسريع الأسعار، تسلط وكالة فيتش الضوء على كيف أن الارتفاعات المزدوجة الرقم التي شوهدت عبر العديد من شركات التأمين تعكس حجم الخسائر المرتبطة بالوباء وعائدات الاستثمار المنخفضة للغاية، مما يؤدي إلى زيادة التركيز على ربحية الاكتتاب.

وأضافت أنه رغم زيادة رأس المال والمنافسة، يؤكد محللو فيتش أن ظروف التسعير لعام 2021 ستكون مواتية، مدعومة بالتركيز على تحسين أداء الاكتتاب في سوق لويدز.