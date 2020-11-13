«فيتش» تحذر من مخاطر الائتمان المتسارعة لشركات التأمين بسبب كورونا

يحذر التحليل الذي أجرته وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أن شركات التأمين في الولايات المتحدة تواجه مخاطر ائتمانية متسارعة نتيجة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة COVID-19 المستمر.

وتتوقع فيتش تداعيات ائتمانية طويلة الأجل لشركات التأمين الأمريكية، التي تمتد إلى ما بعد أفق تصنيفاتها الممتدة من 3 إلى 5 سنوات.

وقال فيتش إن انخفاض بيئة أسعار الفائدة لمدة طويلة ، وتسعير المنتجات وتصميمها، والتحول الرقمي، وتوسع دور الحكومة، وزيادة التنظيم والاستثمار المستدام، كلها عوامل من المتوقع أن يكون لها آثار ائتمانية طويلة الأجل للشركات في الحياة والصحة والممتلكات في الولايات المتحدة

انخفاض أسعار الفائدة يؤثر على قطاع التأمين سلبا

واعترفت أن أسعار الفائدة المنخفضة لفترة أطول ستؤثر سلبًا على جميع قطاعات التأمين، ما يؤثر على التأمين على الحياة بشكل أكبر وعلى التأمين الصحي على أقل تقدير نتيجة لذلك، من المتوقع أن ترتفع مخاطر الاستثمار في جميع القطاعات وتبحث شركات النقل عن العائد، لا سيما في قطاعات الممتلكات والمسؤوليات .

وأشارت إلى أنه لتعويض تلاشي عوائد الاستثمار وانخفاض الأرباح، من المتوقع أن ترفع شركات التأمين الأسعار للعملاء والتركيز على تحسينات الكفاءة وسط السوق الأول المتشدد منذ ما يقرب من عقدين من الزمن.

تتزايد مشاركة الحكومة في ضوء الأحداث الأخيرة والوضع الوبائي المستمر، ومن المتوقع أن يكون هذا سلبا بالنسبة للعائدات عبر صناعة التأمين.

وتتحمل شركات التأمين الصحي أكثر المخاطر المحتملة مع تحول المشاعر العامة إلى مزيد من مشاركة الحكومة في النظام الصحي.

وقد نمت التوقعات بمزيد من التحفيز لحماية أسواق رأس المال – الشركات – ، خاصة بالنظر إلى السابقة التي تم تحديدها منذ الوباء “، توضح وكالة التصنيف.

زيادة متوقعة فى الضرائب لتمويل العجز فى الصحة

وحذرت وكالة فيتش ، من أن هذا قد يؤدي إلى زيادة الضرائب لتمويل حالات العجز الكبيرة وكذلك تكاليف الوباء الحكومية والمحلية.

وتؤدي المشاركة الحكومية المتزايدة إلى زيادة تكاليف التشغيل لشركات التأمين، ومن المحتمل أن تؤدي الضرائب المرتفعة إلى زيادة انخفاض الأرباح.

وفيما يتعلق بأي تغييرات تنظيمية للتأمين، تقول فيتش إن هذا سيعتمد على الصحة المالية للصناعة عند خروجها من الأزمة الحالية.

وتابعت: “أن التأثير الائتماني طويل الأجل للتنظيم سلبي بشكل عام لجميع قطاعات التأمين من حيث زيادة التكاليف ، مع توقع المنظمين التركيز على كيفية تعامل شركات التأمين مع حاملي وثائق التأمين أثناء الوباء.

ومع ذلك ، فإن أي استجابة تنظيمية ستعتمد على الإجراءات التي تتخذها شركات التأمين للتخفيف من المشكلات التي .يمكن أن تزيد من المشاركة التنظيمية