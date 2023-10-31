«فيتش» تثبت تصنيف «مصر للتأمين» عند AA+ مع نظرة مستقبلية مستقرة

قامت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى العالمية بتثبيت تصنيف شركة مصر للتأمين عند “egy” AA+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

أعلى تصنيف من فيتش لشركة مصرية

قال شركة مصر للتأمين إن هذا يعد أعلى تصنيف قد تمنحه مؤسسة فيتش العالمية لمؤسسة مصرية؛ نظرًا لمكانتها فى سوق التأمين المصرية ومركز الشركة المتميز كأكبر شركة تأمين فى السوق وقاعدتها الرأسمالية القوية وأدائها المالى المتميز واستراتيجية الاستثمار الرشيدة فيها.

وأكد عمر جودة عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة أن هذا التصنيف الذي حصلت عليه الشركة يعد بمثابة تأكيد واقرار بريادة شركة مصر للتأمين وتميزها وانعكاسا لقدرتها على مواجهة كافة التحديات وتحويلها الى فرص للنجاح والتميز، وذلك لما تتمتع به شركته من سجل حافل من الخبرات والكفاءات التى مكنتها من وضع استراتيجية طموحة قوامها العلم والخبرة تمكنها من قراءة المستقبل وتحدياته .

واضاف أنه تعد الاستعدادات اللازمة لمواجهة كل التحديات لتظل دائما بموقع الريادة والتميز، وأن هذا التصنيف يأتي كشهادة تقدير ووسام لشركة مصر للتأمين .

وأعرب “جودة” عن سعادته بما تضمنه تقرير مؤسسة فيتش العالمية من أن شركة مصر للتأمين تعمل كشركة رائدة في مجال التأمين ولها تعاملات على نطاق واسع على المستوى الاقليمي وتتمتع بالعديد من الميزات التنافسية القوية التى أهلتها لذلك التصنيف العالمي، بإجمالى أقساط تأمينية بلغت نحو 14 مليار جنيه، منها نحو 41% من عملياتها التأمينية خارج مصر عن طريق إعادة التأمين الوارد وبأكبر حصة سوقية في سوق تأمين الممتلكات المصري .

مصر للتأمين تتميز برأس مال قوى

وأكد التقرير أن مصر للتأمين تتميز بهيكل رأس مال قوى للغاية وفقا لنموذج رأس المال الخاص بمؤسسة التصنيف العالمية، كما تتميز الشركة بأداء مالى قوى حيث بلغ معدل الخسارة شامل كافة المصروفات 96%، بمعدل متوسط بلغ87 % لآخر5 سنوات ومتوسط العائد على حقوق المساهمين نحو 13%، وتشكل الأدوات المالية ذات السيولة العالية نحو 40% من إجمالى المحفظة، خاصة الودائع فى مختلف البنوك المصرية، و29% فى أدوات الدخل الثابت و31% فى الأسهم بنهاية يونيو 2023.

وأشار “جودة” إلى أن الانجازات تأتي ثمرة لما يبذل من جهد وعطاء مستمر يتوج في النهاية بالنجاح والتفرد والريادة فمصر للتأمين تتمتع بتحقيق اعلى معدل ارباح في سوق تأمين الممتلكات واكبرحصة لحقوق المساهمين بالاضافة الى الاستثمارات في مجالات عديدة لخدمة الاقتصاد الوطني .

واعتبر أن شركة مصر للتأمين تسعى منذ نشأتها لخدمة الاقتصاد الوطني وحمايته وان دورها لايتوقف عند تقديم الحماية والأمان فحسب انما تكرس الشركة جهودها ايضا لخدمة المجتمع في نواحي عديدة فقد سعت الشركة خلال الفترة الماضية الى رسم وتنفيذ استراتيجة طموحة للتنمية المستدامة من أجل خدمة المجتمع وبناء الانسان فكان من ذلك أن نظمت الشركة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة العمل ووزارة التضامن ووزارة البيئة وجمعية سيدات أعمال اسكندرية واتحاد الصناعات ومجلس الاعمال المصري للاستدامة ومنظمة العمل الدولية مؤتمر أولى محادثات الاستدامة تحت عنوان”قوتها مستقبلنا : المرأة تقود التنمية المستدامة” ايمانا منها باهمية المرأة ودورها في نهضة المجتمع، إضافة الى الدعم الذي تقدمه الشركة للمرأة بأشكال عديدة سواء داخل الشركة أو خارجها بدءا من توفير خصومات لها على وثائق التأمين المختلفة احتفاءً بها يوم عيدها، تدريب ودعم المرأة سواء العاملات بالشركة أو من خلال تدريب طالبات الجامعات المختلفة فتحرص الشركة على أن تحظى الطالبات بنسبة كبيرة من المتدربين من طلبه وطالبات الجامعات وذلك لاصقال خبراتهن بسوق العمل.

هذا وقد قامت الشركة بانشاء مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في محافظة المنيا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومشروع قوى عاملة مصر (الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية) للمساعدة في تطوير التعليم الفني كأول مدرسة متخصصة في تسويق الخدمات المالية في مصر وتأهيل الطلبة والطالبات بالخبرات اللازمة لسوق العمل وتدريبهم بأحدث الطرق والاساليب العلمية المتميزة سعيا منها لتحقيق هدف التعليم الجيد.

ومن الجدير بالذكر أن شركة مصر للتأمين كاحدى شركات صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وأكبر شركة تأمين ممتلكات في مصر والشركة الوطنية الرائدة منذ نشأتها على يد رائد الاقتصاد الوطني طلعت حرب في 1934 حققت ولا زالت سلسلة من الانجازات التى تدل على الكفاءة والخبرة التى تتمتع بها الشركة فقد كانت مصر للتأمين أول شركة تأمين تحصل على شهادة ISO9001:2015 .

وحصلت الشركة على جائزة أفضل شركة تأمين في افريقيا للعام 2015 وجائزة الريادة كأحد أفضل الشركات اداءا بالاسواق الافريقية للعام 2017/2018 من المنظمة الافريقية للتأمين AIO ، كما حصل العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة على جائزة افضل رئيس تنفيذي في افريقيا للعام 2023 وحصلت الشركة مؤخرا على تصنيفًا محليًا AAA.EG لعام 2022/ 2023 من مؤسسةAM best العالمية .

ويذكر أن شركة التصنيف فيتش تعد من كبريات مؤسسات التصنيف فى العالم حيث أنشئت عام 1913 بالولايات المتحدة الأميريكية، وتقوم بتصنيف عدد كبير من المؤسسات المالية فى مصر والعالم. ويعتمد التصنيف فى المؤسسة على عدد من العناصر بعضها كمى والاخر كيفى منها الصناعة، البيئة التشغيلية التى تعمل فيها الشركة، موقع الشركة داخل السوق، القاعدة الرأسمالية، كفاءة وقوة رأس المال، أدائها المالى، استثمارات الشركة، ومدى السيولة فى الأدوات الاستثمارية فضلا عن إدارة الأصول والخصوم فيها، كفاية المخصصات، كفاءة عمليات إعادة التأمين للحد من المخاطر والكوارث، نوعية الملكية، الحوكمة وكفاءة الإدارة المسئولة عن التشغيل .