فيتش تثبت تصنيف السعودية عند +A

ثبتت مؤسسة “فيتش” للتصنيف الائتماني، تصنيف السعودية عند +A مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت المؤسسة إن تصنيف السعودية يلقى دعما من قوة المالية العامة والمعاملات الخارجية للبلاد وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية وانخفاض الدين الحكومي بين عوامل أخرى.

وأضافت أن مقاطعة السعودية ودول أخرى لقطر من غير المرجح أن يكون لها تأثير اقتصادي كبير على المملكة.

وتابعت: “تعافي أسعار النفط سيقود إلى تحسن كبير في ميزان المعاملات الجارية للسعودية الذي من المتوقع أن يحقق توازنا بصفة عامة في 2017 و2018″، وأوضحت أن عوامل قوة تصنيف السعودية يوازنها اعتماد مرتفع على النفط واحتمال تباطؤ النمو غير النفطي وعجز كبير في الميزانية بين عوامل أخرى.