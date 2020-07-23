فيتش : انخفاض حاد في تعويضات تأمين السيارات التكميلي 2020

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الإئتمانى أن تأمينات الممتلكات الشخصية هي الأقل تعرضا للمخاطر المرتبطة بالتغيرات فى النشاط الاقتصادي والاجتماعى في 2020 وخاصة تأمينات السيارات التكميلي.

وأكد فيتش أن تامين الممتلكات الشخصية سيعيد شركات التأمين لتحقيق الربح رغم استمرار وجود فيروس كورونا COVID19

وقال جيمس أودين ، المدير الإداري لوكالة فيتش للتصنيف الائتمانى Fitch Ratings أن انخفاض استخدام المركبات وسط جائحة فيروسات كورونا أدى إلى تقليل التعرض للمخاطر وتكرار التعويضات لشركات التأمين على السيارات الملاكى التي عززت أداء الاكتتاب على المدى القريب.

انخافض أقساط السيارات يرفع حدة المضارابات السعرية

واضاف: “عوائد الأقساط الأخيرة وإجراءات الخصم لا تعوض بشكل كامل تجربة التعويضات المنخفضة الأخيرة ، ولكنها ستعزز المنافسة السعرية التي قد تؤدي إلى أداء ضعيف عندما يتم تطبيع النشاط الاقتصادي والمطالبات”.

واشار إلى أنه بعد عام 2019، تم وضع قطاع التأمين على فروع التامينات الشخصية في الولايات المتحدة في وضع يسمح له برؤية أرباح الاكتتاب في عام 2020 حتى على خلفية الشكوك فى الاداء الاقتصادي من جائحة الفيروسات التاجية.

وتابع المدير الإدارى بوكالة فيتش أن شركات التأمين على فروع التامينات الشخصية هي الأكثر تأثراً بانخفاض التعرض للمخاطر المرتبطة بالتغيرات في النشاط الاقتصادي والاجتماعي.

وهذا يشمل تخفيض استخدام السيارات فى التجوال والتي قللت بدورها من تكرار التعويضات على المدى القصير لشركات التأمين على السيارات، ما يعزز الأرباح على المدى القريب.

التامينات الشخصية تستحوذ على 54% بالولايات المتحدة

واكد ان فيتش حافظت على توقعات مستقرة بشأن إعادة التأمين على الممتلكات والإصابات بالنسبة للممتلكات والحوادث (P / C) ، بما في ذلك قطاع تامينات الحوادث الشخصية ، على الرغم من أن التوقعات الأساسية على المدى القريب قد تغيرت إلى سلبية في مارس 2020.

وكشف ان التأمين على الفروع الشخصية يعد أكبر شريحة رئيسية في سوق التأمين في الولايات المتحدة P&C ، مع ما يقرب من 344 مليار دولار بما يمثل 54 ٪ من إجمالي أقساط الصناعة في 2019 أقساط مكتتبة.

لكن صافي نمو أقساط التأمين المكتتبة تباطأ إلى 3٪ في 2019 ، من متوسط ​​معدل 6٪ من 2015-2018 مع تضاؤل ​​نمو أقساط السيارات.

وحقق القطاع أرباحًا إكتتابية محسنة بنسبة 98.7 ٪ مجتمعة (CR) في عام 2019 ، مدفوعة بقطاع التأمين لأصحاب المنازل ، الذي تحول إلى ربح 98.5 ٪ مع فترة راحة من خسائر الكوارث الكبيرة من جراء الأعاصير وحرائق الغابات.

كما سجل قطاع سيارات الركاب الخاصة الأكبر حجمًا للعام الثاني على التوالي من أرباح الاكتتاب التي تقلصت إلى 98.7 ٪ في عام 2019.

تراجع فى نمو اسعار السيارات فى 2020

واشار أودن إلى أن نمو أقساط شركات التأمين على السيارات سيختلف في عام 2020 بشكل كبير عن الاتجاهات التاريخية بالنظر إلى إجراءات الاسترداد واسترداد الأقساط استجابة لتغيرات التعرض من الوباء”.

ولفت الى ان التحول على المدى الطويل في حصتها في السوق نحو شركات التأمين العامة الكبيرة ذات التوزيع المباشر وقدرات التسعير المتطورة لن يتأثر.