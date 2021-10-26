فيتش : ارتفاع أسعار إعادة التأمين يدعم النظرة المستقبلية المستقرة للقطاع

كشفت وكالة فيتش للتصنيف الإئتمانى ” Fitch Ratings” عن إفتراضية مساهمة خطط معيدي التأمين لمواصلة رفع معدلات الأقساط في تعزيز الربحية وتحسين آفاق القطاع.

وقالت وكالة فيتش للتصنيف إن فى شهر سبتمبر الماضى شهد رانديفوا مونت كارلو واجتماع بادن بادن لإعادة التأمين فى أكتوبر الجالى نقاشات واسعة مابين العديد من شركات التأمين

تكرار حوادث المناخ يرفع من مستوى التعويضات كما وكيفا

وتوقعت فيتش لشركات التأمين المزيد من الإرتفاع في الأسعار عند تجديد العقود في يناير ، والذي يرجع إلى حد كبير إلى المطالبات المتزايدة بالكوارث الطبيعية المرتبطة بتغير المناخ.

وأشارت وكالة فيتش للتصنيف مؤخرًا إلى ارتفاع الأسعار كسبب رئيسي للرأي القائل بأن توقعات القطاع تتحسن لعام 2022، كما كانت احتمالات الانتعاش الاقتصادي القوي وانخفاض الخسائر المرتبطة بالوباء عاملاً رئيسياً.

وأوضح تقرير فيتش أن مطالبات الكوارث الطبيعية أصبحت أكثر تكرارا وشدة في السنوات الأخيرة بسبب تغير المناخ.

2021 من الاعوام الخمسة الاكتر تكلفة للإعادة

وأضاف من المتوقع أن يصبح عام 2021 واحدًا من أكثر الأعوام الخمسة تكلفة في هذا القرن لشركات إعادة التأمين العالمية.

وكشفت أن الفيضانات الشديدة في وسط أوروبا في يوليو وإعصار إيدا في الولايات المتحدة في أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر تسببا معًا في خسائر مؤمنة تزيد عن 40 مليار دولار أمريكي.

وعلى الصعيد العالمي ، كان هناك حوالي 40 مليار دولار أمريكي من الخسائر المؤمن عليها في النصف الأول من 2021

وسيعكس الإجمالي العالمي لعام 2021 أيضًا العديد من أحداث الكوارث الأصغر في النصف الثاني من 21 ، بما في ذلك سلسلة من حرائق الغابات ، وسوف يتجاوز المبلغ الذي حدده معيدي التأمين في الميزانية.

2022 العام الخامس على التوالى لزيادة أسعار الإعادة

وتتوقع وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية ارتفاعات في معدلات أقساط التأمين بنسبة من رقمين لتغطية الكوارث العقارية في عام 2022 بسبب الخسائر الزائدة في عام 2021 واحتمال ارتفاع وتيرة مطالبات الكوارث الطبيعية وشدتها في المستقبل. وهذا سيجعل من عام 2022 العام الخامس على التوالي لارتفاع الأسعار.

ويجب أن تساعد الزيادات في الأسعار على تعزيز ربحية الاكتتاب في القطاع لأنها تغذي تدريجياً هوامش الاكتتاب لمعيدي التأمين، وفق فيتش، بحيث تجعل الأسعار المرتفعة القطاع أكثر مرونة في مواجهة آثار تغير المناخ على أنماط المطالبات بالكوارث الطبيعية.

وأظهر معيدي التأمين الانضباط في تحديد أولويات الأسعار لزيادة المخاطر بدلاً من السعي لتقويض المنافسين للحصول على حصة في السوق، حيث ويمكن أن يصبح نمو سندات الكوارث لتمرير المخاطر مباشرة إلى المستثمرين عاملاً مهمًا للتخفيف من تعرض القطاع لمخاطر تغير المناخ في السنوات القادمة، وفق فيتش.