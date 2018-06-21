«فيتاس-مصر» تخطط لضخ 200 مليون جنيه

■ هيبة: ننتظر الترخيص النهائى.. وافتتاح 6 فروع خلال 18 شهراً أحمد الدسوقى تخطط شركة فيتاس – مصر للتمويل متناهى الصغر، لضخ قروض بقيمة 200 مليون جنيه فى السوق المصرية، خلال عام ونصف، لأكثر من 10 آلاف عميل فى التمويل متناهى الصغر. وقال حسام هيبة، العضوالمنتدب للشركة، فى تصريح لـ «المال&r

■ هيبة: ننتظر الترخيص النهائى.. وافتتاح 6 فروع خلال 18 شهراً

أحمد الدسوقى

تخطط شركة فيتاس – مصر للتمويل متناهى الصغر، لضخ قروض بقيمة 200 مليون جنيه فى السوق المصرية، خلال عام ونصف، لأكثر من 10 آلاف عميل فى التمويل متناهى الصغر.

وقال حسام هيبة، العضوالمنتدب للشركة، فى تصريح لـ «المال»، إن الشركة حصلت على الترخيص المؤقت لمزاولة النشاط، ومن المنتظر الحصول على الترخيص النهائى خلال أسبوعين.

وأشار إلى أنه سيتم افتتاح 6 فروع جديدة للشركة خلال عام ونصف أيضاً بالقاهرة والدلتا والصعيد، 3 منهم خلال العام الجارى.

يقدر رأسمال الشركة حالياً بنحو30 مليون جنيه، ويساهم فيها كلا من فيتاس الأمريكية، وشركة ابتكار التابعة لبى إنفستمنتس، ويمتلك كلا منهما %50 من الأسهم.

وقال العضوالمنتدب لشركة فيتاس- مصر، إنها تعتزم زيادة رأسمالها ليصل إلى 200 مليون جنيه خلال عام ونصف، بدلا من 30 مليون جنيه حالياً.

وأشار إلى أن الشركة انتهت من تكوين فريق عملها، وبنيتها التحتية، تمهيدا للانطلاق فى السوق المصرية خلال السنوات المقبلة، مضيفا أن الشركة قادرة وبقوة على المنافسة فى القطاع.

وأكد «هيبة» أن السوق ماتزال قادرة على استيعاب شركات تمويل متناهى صغر جديدة خلال الفترة المقبلة، لأن الفجوة التمويلية فى القطاع مازالت كبيرة للغاية.

ووفقا لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن شركات التمويل متناهى الصغر التى تعمل فى مصر، والبالغ عددها 3 شركات، استحوذت على نحو %39.5 من النشاط حتى نهاية الربع الأول من العام الحالى 2018، وضخت «ريفى وتنمية وتساهيل» تمويلات بقيمة 3.3 مليار جنيه بنهاية مارس 2018، من إجمالى تمويلات النشاط التى بلغت 8.4 مليار جنيه.

ويضم النشاط حاليا 3 شركات، بالإضافة إلى شركة أمان التى حصلت مؤخرا على الرخصة النهائية، فيما تنتظر «فيتاس وسندا وتمويلى» الحصول على التراخيص النهائية.

وأعلنت الرقابة المالية فى نوفمبر 2014، عن أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر، للمساهمة فى إيجاد فرص عمل، والحد من الفقر، عبر تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل، يستفيد منها المواطنون الذين لا يتيسر لهم الحصول على القروض التقليدية.