«فيتاس – مصر» تتفاوض مع «سند» على خطوط ائتمان بقيمة 10 ملايين دولار

تتفاوض شركة «فيتاس – مصر» للتمويل متناهى الصغر مع صندوق سند الألمانى، على تمويلات بقيم 10 ملايين دولار خلال العام الحالى، بجانب استهداف تمويلات بالعملة المحلية تصل إلى 100 مليون جنيه من 3 بنوك عاملة بالسوق المحلية، وتنفيذ خطة توسعية لزيادة عدد الفروع.

قال حسام هيبة، العضو المنتدب لـ «فيتاس – مصر»، لـ«المال»، إن هناك مفاوضات دائرة بين صندوق سند الألمانى والشركة، للحصول على تمويلات تصل إلى 10 ملايين دولار.

تابع أن هذا التمويل يأتى فى ضوء الاحتياجات التمويلية للعام الحالى، والاتفاقات التمويلية التى تتفاوض بشأنها مع البنوك حاليًا، ولا تزال تحت الدراسة.

كانت «فيتاس» قد حصلت على تمويلات من سند العام الماضى بقيمة 500 ألف دولار، فى أول سنة لممارستها النشاط.

لفت هيبة إلى أن شركته تتفاوض حاليًا مع 3 بنوك تعمل بالسوق المصرية «الأهلى، ومصر، والعقارى العربى»، للحصول على تمويلات إجمالية تصل إلى 100 مليون جنيه.

حصلت «فيتاس للتمويل متناهى الصغر» العام الماضى على خط ائتمانى بقيمة 50 مليون جنيه، لإعادة ضخه فى صورة تمويلات لعملائها، وفقا لهيبة.

توقع هيبة وصول المحفظة التمويلية للشركة العام الحالى بين 150 و200 مليون جنيه، يستفيد منها عملاء «فيتاس».

كشف عن أن الخطة تستهدف زيادة عدد أفرع الشركة العام الحالى، لتصل إلى بين 8 و10 أفرع، مقارنة باثنين بالقاهرة حاليًا.

أكد أن فيتاس تستعد لإضافة بين 6 و8 أ فرع خلال العام الحالى بمحافظات الصعيد والدلتا فى إطار خطتها لتنمية أعمالها.