«فيتاس – مصر» تتفاوض على تمويلات بقيمة 50 مليون جنيه

أحمد الدسوقي:دخلت شركة فيتاس مصر للتمويل متناهى الصغر، فى مفاوضات مع 6 بنوك، بعضها حكومى، للحصول على تمويلات بقيمة 50 مليون جنيه، خلال الفترة المقبلة. وقال حسام هيبة، العضوالمنتدب للشركة لـ«المال»، إن المفاوضات مع تلك البنوك فى مراحل متقدمة، وقد يتم التوصل إلى اتفاق مع بعضها قري

أحمد الدسوقي:

دخلت شركة فيتاس مصر للتمويل متناهى الصغر، فى مفاوضات مع 6 بنوك، بعضها حكومى، للحصول على تمويلات بقيمة 50 مليون جنيه، خلال الفترة المقبلة.

وقال حسام هيبة، العضوالمنتدب للشركة لـ«المال»، إن المفاوضات مع تلك البنوك فى مراحل متقدمة، وقد يتم التوصل إلى اتفاق مع بعضها قريباً، لإعادة ضخ التمويلات بالسوق المصرية.

وأكد أن الشركة استوفت كل شروط هيئة الرقابة المالية، للحصول على الترخيص النهائى لمزاولة النشاط فى مصر، متوقعا الحصول عليه خلال أقل من أسبوعين.

وأكد «هيبة» أن شركته ستركز فى تمويلاتها على الشرائح الكبيرة فى التمويل متناهى الصغر، حتى تستطيع ضخ تمويلات بقيمة 200 مليون جنيه، خلال عام ونصف، لأكثر من 10 ألاف عميل.

يقدر رأسمال الشركة بنحو30 مليون جنيه، ويساهم بها فيتاس الأمريكية، وشركة ابتكار التابعة لبى إنفستمنتس، بواقع %50 من الأسهم لكل منهما.

كان العضوالمنتدب لشركة فيتاس – مصر، قد قال فى تصريحات سابقة لـ«المال»، إنها تعتزم زيادة رأسمالها ليصل إلى 200 مليون جنيه خلال عام ونصف، مشيرا إلى أنها انتهت من تكوين فريق عملها، وبنيتها التحتية، تمهيدا للانطلاق فى السوق المصرية خلال السنوات المقبلة.

يشار إلى أن نشاط التمويل متناهى الصغر فى مصر، يضم حاليا 3 شركات، هى: ريفى، وتنمية، وتساهيل، بالإضافة إلى شركة أمان التى حصلت مؤخرا على الرخصة النهائية، فيما تنتظر «فيتاس، وسندا، وتمويلى« الحصول على الترخيص النهائي.

ووفقا لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن شركات التمويل متناهى الصغر التى تعمل فى مصر، البالغ عددها 3 شركات، استحوذت على نحو %39.5 من النشاط حتى نهاية الربع الأول من العام الحالى 2018، وضخت «ريفى، وتنمية، وتساهيل» تمويلات بقيمة 3.3 مليار جنيه بنهاية مارس 2018، من إجمالى تمويلات النشاط التى بلغت 8.4 مليار جنيه.

وأعلنت الرقابة المالية فى نوفمبر 2014، عن أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر، للمساهمة فى إيجاد فرص عمل، والحد من الفقر، عبر تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل، يستفيد منها المواطنون الذين لا يتيسر لهم الحصول على القروض البنكية التقليدية.

