«فيتاس» تترقب إشارة «المركزى» لبدء تحصيل الأقساط إلكترونياً

من خلال بنكين أحدهما «الأهلى»

كشف حسام هيبة، العضو المنتدب لشركة فيتاس للتمويل متناهى الصغر ، أنها تترقب موافقة البنك المركزى على تحصيل أقساطها عبر محافظ إليكترونية من خلال بنكين، أحدهما الأهلى المصري ، وذلك فى إطار استراتيجية للتحول الرقمى كلياً.

وقال إن أزمة فيروس كورونا المستجد دعمت الشركة فى تسريع تنفيذ إستراتيجيتها نحو التحول الرقمى بشكل كلي، والموضوعة منذ بدء النشاط، كما ساهمت فى تيسير استجابة العملاء للتعامل عبر التقنيات الرقمية.

ولفت هيبة إلى أن «فيتاس» تعتمد فى تحصيل أقساطها منذ بدء نشاطها على الدفع الإلكترونى من خلال شركتى Bee ومصاري، نظرا لأن لديهما انتشارا فى مناطق عملاء الشركة.

وأوضح أنه فى حال وجود عميل لا يستطيع الوصول لنقطة الدفع الخاصة بإحدى الشركتين، فسيتم توفير ماكينة دفع له من أحدهما لاستخدامها فى التحصيل من عملاء آخرين، ما يساهم كذلك فى زيادة دخل العميل.

وساهمت تداعيات فيروس كورونا فى دعم التحول الرقمى والشمول المالى خاصة مع الإجراءات الاحترازية التى فرضتها الدولة فى مواجهته، واتجاه المواطنين للتباعد الاجتماعى خوفا من تفشى العدوى.

تأسست «فيتاس مصر» فى نوفمبر 2017 برأسمال مرخص به 200 مليون جنيه، ومدفوع 20 مليوناً، باستثمار مشترك بين «فيتاس جروب الأمريكية» التى لها أنشطة فى التمويل متناهى الصغر على مستوى العالم، وشركة «ابتكار» العاملة فى الخدمات المالية غير المصرفية.

وفى إبريل الماضى استحوذت ابتكار على حصة شركة فيتاس جروب الأمريكية فى فيتاس مصر بإجمالى %50 من رأس المال لتصل بذلك ملكية الأولى إلى %100 من أسهم فيتاس.