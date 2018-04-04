فيتاس الأمريكية تبحث تأسيس شركة تمويل متناهى الصغر

أحمد الدسوقى:علمت «المال» من مصادر مطلعة، أن المؤسسة الأمريكية المتخصصة فى التمويل متناهى الصغر «فيتاس»، تبحث مع شريك محلى - صندوق أو بنك استثمار- تأسيس شركة للتمويل بمصر خلال الفترة المقبلة.وقدرت مصادر - رأسمال الشركة الجديدة، بما يتراوح بين «50 - 100» مليون

أحمد الدسوقى:

علمت «المال» من مصادر مطلعة، أن المؤسسة الأمريكية المتخصصة فى التمويل متناهى الصغر «فيتاس»، تبحث مع شريك محلى – صندوق أو بنك استثمار- تأسيس شركة للتمويل بمصر خلال الفترة المقبلة.

وقدرت مصادر – رأسمال الشركة الجديدة، بما يتراوح بين «50 – 100» مليون جنيه، مشيرة إلى أن «فيتاس»، ستحتفظ لنفسها بالحصة الحاكمة.

وقالت إن «فيتاس» كانت تجرى دراسات عن السوق المصرية، فترة طويلة، لافتة إلى أنها تعكف حاليا على تكوين فريق العمل، تمهيدا للتقدم بأوراقها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، للحصول على ترخيص مؤقت لمزاولة النشاط، خلال أبريل الحالى.

وتابعت: «فيتاس» متخصصة فى تقديم التمويل متناهى الصغر، عبر أذرع لها فى أكثر من بلد عربى أبرزها الأردن ولبنان.

أكدت المصادر أن السوق المصرية، واعدة للغاية بالنسبة للمؤسسات الأجنبية التى ترغب فى التواجد فى مصر، خاصة بعد تعويم الجنيه، ووجود قانون ينظم عمل التمويل متناهى الصغر.

ويعمل فى السوق المحلية حاليًا 3 شركات تمويل متناهى الصغر، هى «تنمية» و«ريفى» و«تساهيل»، إضافة إلى أكثر من 840 جمعية بمختلف محافظات الجمهورية.

وتسعى شركات «سندة» و«أمان» و«تمويلى»، إلى اقتحام قطاع التمويل متناهى الصغر، بعدما حصلوا مؤخرا على الترخيص المؤقت من «الرقابة المالية»، وفى انتظار التراخيص النهائية لبدء النشاط.

ويعتزم بنكا «الأهلى» و«إيجى بنك» دخول القطاع، وبدأ الأول بالفعل خطوات التأسيس، وكشف جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سعيه إلى تدشين شركة تمويل متناهى الصغر.

التموين: تخفيضات تصل إلى %20 على أسعار السلع خلال رمضان

دعاء حسنى والصاوى أحمد:

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، خفض سعر بيع كيلو السكر الذى تنتجه الشركات الحكومية جنيهًا واحًدا خلال معرض سوبر ماركت أهلا رمضان، ليصل الكيلوجرام إلى المستهلك بسعر 8،5 جنيه بدلا من 9.5، وذلك لنحو 66 ألف طن ستوزعها الشركة القابضة للصناعات الغذائية طوال فترة المعرض.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع اتحاد الغرف التجارية أمس، للإعلان عن انطلاق المعرض من 10-13 مايو المقبل، أنه سيقدم طلباً لوزير الصناعة والتجارة لمد فترة إقامة المعرض حتى 16 من الشهر ذاته، نظرا تبعية مركز القاهرة للمؤتمرات -مقر المعرض- للوزارة، فيما ستنظم الغرف التجارية فروعاً فى باقى المحافظات تمتد من 10 مايو وحتى نهاية الشهر ذاته.

وأكد أن المعرض سيقام على مساحة 15 ألف متر مربع تحت شعار البيع المباشر للجمهور بسعر المصنع بمشاركة نحو 250 شركة مصرية من منتجى السلع الغذائية والمشروبات والمنظفات ومستلزمات المنزل.

وأضاف أن هناك تخفيضات على معروضات الشركات التابعة للحكومة تتراوح بين 15 و%20، مشيراً إلى تثبيت أسعار اللحوم السودانية عند 85 جنيه للكيلو واسعار الدواجن عند مستوى 17 جنيها للكيلو.

وأشار إلى زيادة كميات السلع التى تطرحها الشركة القابضة هذا العام بمناسبة شهر رمضان، ليتم طرح 66 ألف طن من السكر، و12 ألف رأس ماشية من اللحوم الطازجة،و 2600 طن من اللحوم المجمدة، و7200 طن من الدواجن، و128 طنا من الأسماك، ونحو 935 ألف كرتونة من الزيت والسمن، وذلك فى جميع منافذ وزارة التموين سواء داخل المعرض أو خارجه.

وكشف علاء فهمى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، فى تصريحات لـ«المال» على هامش المؤتمر، أن التكلفة التى تتحملها الوزارة جراء خفض سعر السكر جنيه واحد للكيلو خلال فترة معرض أهلا رمضان تبلغ 6 ملايين و600 ألف جنيه.

وأكد أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستطرح 450 ألف “شنطة رمضان” تشمل سلع غذائية أساسية خلال فترات المعرض، بسعر 80 و110 جنيهات.

وأكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه لن تكون هناك ارتفاعات فى أسعار السلع الغذائية خلال رمضان، لافتا إلى أن حجم المعروض سيفوق الطلب.

وكشف شريف سالم، رئيس الشركة المصرية لتنظيم المعارض والمؤتمرات، أن حجم الايرادات التى حققها المعرض العام الماضى بلغت 500 مليون جنيه، رغم التخفيضات التى طالت أغلب السلع، لافتاً إلى أن مبيعات المعرض هذا العام ستفوق مبيعات 2017، مشيراً إلى تدشين حملة إعلانية بالقنوات الفضائية والسوشيال ميديا.