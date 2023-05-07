«فيتابيوتكس» للأدوية تحقق 706 ملايين جنيه مبيعات خلال 2022  

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«فيتابيوتكس» للأدوية مبيعات بقيمة 706 ملايين جنيه خلال عام 2022، في سوق الدواء المصرية، من خلال مبيعات الصيدليات والمخازن.

وتمتلك الشركة مصنعًا في برج العرب بمدينة الإسكندرية، إذ أعلنت خطتها التوسعية في السوق المصرية عبر ضخ مليار جنيه استثمارات لمدة خمس سنوات.

وأشارت الشركة إلى أن الخطة تنقسم إلى ثلاث مراحل بهدف توفير مستحضرات الشركة على خمس مجموعات أساسية وهي: المجوعات الخاصة بالصحة والمناعة، ومجموعات صحة الطفل، ومجموعات الجمال الصحي، ومجموعات الفيتامينات المتخصصة للأمراض المزمنة، إلى جانب توسيع مجموعة صحة المرأة والأمومة المتصدرة حاليًّا السوق المصرية.

ونوهت بأن الخطة تهدف إلى تطوير المنشأة الصناعية الرئيسية فيتابيوتكس مصر بمنطقة برج العرب لتتماشى مع أحدث التقنيات التكنولوجيه والتي تتطلبها مجموعات الفيتامينات والمكملات الغذائية المُشار إليها.

وتُعدّ شركة «فيتابيوتيكس» متخصصة في مجال تصنيع الفيتامينات بالمملكة المتحدة، وتهتم بالبحث العلمي في إنتاج المكملات الغذائية المحتوية على الفيتامينات والمعادن والتي تناسب كل المراحل العمرية.

وقال الدكتور شريف راشد، رئيس مجلس إدارة شركة ماجيك فارما الشريك الرئيسي لمجموعة فيتابيوتكس الإنجليزية في مصر، إن الخطوات الأولى للخطة التوسعية تتضمن إطلاق مجموعة “ULTRA“ التي تضم 24 مستحضرًا لتوفير تغطية شاملة لحاجة المستهلك المصري وكل المراحل العمرية واحتياجاتها من فيتامينات ومكملات غذائية للوقاية أو ضمن بروتوكول علاجي.

ولفت إلى أنه سيتم توفير المستحضر الأول في إنجلترا لتحسين صحة الشعر والبشرة والأظافر الذي حقق مبيعات قياسية حول العالم ويُعدّ بمثابة طفرة في فئته، إلى جانب حصوله على جائزة المملكة المتحدة للابتكار، مضيفًا أن الدفعة الأولى في عام 2021 تضمنت توفير مستحضرات متميزة مثل إميونيز Immunace الفعال والمثبت علميًّا دوره في تقوية المناعة لمرضى الأمراض المزمنة.