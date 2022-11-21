«فيتابيوتكس» تحقق مبيعات بقيمة 638 مليون جنيه خلال 2021

حققت شركة «فيتابيوتكس» مبيعات بقيمة 638 مليون جنيه في سوق الدواء المصرية خلال عام 2021.

وتعد شركة «فيتابيوتيكس» متخصصة في مجال تصنيع الفيتامينات في المملكة المتحدة، وتهتم بالبحث العلمي في إنتاج المكملات الغذائية المحتوية على الفيتامينات والمعادن والتي تناسب كل المراحل العمرية.

وتمتلك الشركة مصنعًا في برج العرب بمدينة الإسكندرية، إذ أعلنت عن عن خطتها التوسعية في السوق المصرية عبر ضخ مليار جنيه استثمارات لمدة خمس سنوات .

وأشارت الشركة إلى أن الخطة تنقسم إلي ثلاث مراحل بهدف توفير مستحضرات الشركة على خمسة مجموعات أساسية وهي المجوعات الخاصة بالصحة والمناعة، ومجموعات صحة الطفل، ومجموعات الجمال الصحي,،ومجموعات الفيتامينات المتخصصة للأمراض المزمنة إلي جانب توسيع مجموعة صحة المرأة والأمومة المتصدرة حالياً للسوق المصرية.

ونوهت بأن الخطة تهدف إلى تطوير المنشأة الصناعية الرئيسية فيتابيوتكس مصر بمنطقة برج العرب لتتماشى مع أحدث التقنيات التكنولوجيه والتي تتطلبها مجموعات الفيتامينات والمكملات الغذائية المشار إليها.

وقال الدكتور شريف راشد رئيس مجلس إدارة شركة ماجيك فارما الشريك الرئيسي لمجموعة فيتابيوتكس الإنجليزية في مصر،أن الخطوات الأولي للخطة التوسعية تتضمن إطلاق مجموعة “ ULTRA“ والتي تضم 24 مستحضرا لتوفير تغطية شاملة لحاجة المستهلك المصري وكافه المراحل العمريه واحتياجتها من فيتامينات ومكملات غذائية للوقاية أو ضمن برتوكول علاجي.

ولفت إلي أنه سيتم توفير المستحضر الأول في إنجلترا لتحسين صحة الشعر والبشرة والأظافر الذي حقق مبيعات قياسية حول العالم ويعتبر بمثابة طفرة في فئته الي جانب حصوله علي جائزة المملكة المتحدة للأبتكار، مضيفا أن الدفعة الأولي في عام 2021 تضمنت توفير مستحضرات متميزة مثل إميونيز Immunace الفعال والمثبت علمياً دوره في تقوية المناعة لمرضي الأمراض المزمنة.