ثقافة وفنون

«فياسكو» يحصل على تنويه خاص ضمن مسابقة أفضل فيلم عربي بمهرجان القاهرة

في ختام فعاليات الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي
رحاب صبحي 9:15 م, الأحد, 5 ديسمبر 21 9:15 م, الأحد, 5 ديسمبر 21

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أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته الـ 43، الذي انطلق قبل قليل، بدار الأوبرا المصرية، عن حصول فيلم “فياسكو – Fiasco”، الذي عرض ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، على تنويه خاص في مسابقة أفضل فيلم عربي.

“فياسكو – Fiasco”، هو فيلم وثائقي عرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن فعاليات المهرجان، وهو من إخراج نقولا خوري، وإنتاج لبنان، وهولندا، ومدته 70 دقيقة.

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وتدور أحداثه عقب رحيل والده وفي مواجهة مع السؤال الذي طالما أرقه لسنوات طويلة، يقرر المخرج الشاب أن يزيح هموم الإجابة عن نفسه لينقلها إلى أسرته الصغيرة عبر حالة من البوح غير المشروط.

شارك في لجنة تحكيم مسابقة أفضل فيلم عربي، الممثل أمير المصري، من مصر، والممثلة اللبنانية رزان جمّال، والمخرجة والكاتبة الجزائرية صوفيا جاما.

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بقلم رحاب صبحي

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